Однак у МЗС Італії не відповіли, що ще увійде до нового пакету військової допомоги.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T в межах дев'ятого пакета військової допомоги. Наразі повний перелік озброєння невідомий, передає Sky TG24.

Італійського міністра під час слухань перед членами комітетів із закордонних справ Палати депутатів і Сенату Італії запитали, чи будуть у новому пакеті військової допомоги далекобійні ракети.

"Він (пакет - УНІАН) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність", - відповів на запитання Таяні. Відео дня

Крім того, політик наголосив, якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, яку запровадив минулий уряд, то таких питань більше не виникне, зокрема йдеться про вартість переданої допомоги.

"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - повторив Таяні.

Військова допомога від Італії - що відомо

Як писав УНІАН, під час саміту миру Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги для України. Також він запросив президента Володимира Зеленського відвідати Італію та запевнив у постійній підтримці з боку його країни.

Крім того, на початку травня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомляв, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - зауважив політик.

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