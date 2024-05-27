Вона вважає, що Альянс має поводитися обачно.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.

Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.

Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.

Відео дня

Удари по території Росії: що сказав Столтенберг

Як відомо, російська загарбницька армія почувається відносно "вільно" на своїй території, оскільки знає про заборону бити західною зброєю по їхніх позиціях.

Офіційно більшість країн не дозволяє використовувати їхню зброю для цього. Однак днями генеральний секретар НАТО заявив, що цю заборону слід скасувати. Столтенберг підкреслив, що це заважає Україні оборонятися.

Його слова засудила низка італійських політиків. За їхніми словам, це призведе лише до ядерної ескалації та світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: