Доньку екс-президента висміяли телеведучі та громадські активісти.

Донька Дональда Трампа Іванка отримала шквал критики та глузувань в інтернеті після того, як спробувала уникнути свідчень в суді, прикриваючись необхідністю доглядати дітей. Про це пише англомовний таблоїд Newsweek.

Видання зазначає, що дітей Дональда Трампа викликали дати свідчення в цивільному суді Нью-Йорка у справі про шахрайство, в якому звинувачують колишнього президента Америки. Обидва дорослі сини Трампа – Дональд-молодший та Ерік – цього тижня вже дали свідчення в суді, а от Іванка намагалася уникнути цього.

Її адвокат намагався відкласти виступ своєї клієнтки в суді до 8 листопада, заявивши, що Іванка матиме "невиправдані труднощі", оскільки її викликають свідчити у середу – тобто "в середині навчального тижня". Суд відхилив це клопотання, а громадськість почала відверто глузувати з доньки екс-президента.

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"Іванка повинна знайти няню", – написала у Твіттері телеведуча Кеті Пханг.

"Як завжди, Іванка тримає руку на пульсі труднощів, з якими стикаються роботяги Америки", — написала племінниця колишнього президента Мері Л. Трамп, яка відома вкрай ворожим ставленням до свого дядька.

"У неї 6 гувернанток, 4 няні, обслуговуючий персонал, свекруха, яка живе за 2 квартали звідти, і дружина брата, яка доглядає за її дітьми, коли їй це потрібно. Але так, краще призупинити суд над принцесою Іванкою, тому що "це навчальний тиждень", і це створює "невиправдані труднощі", — написав в Твіттері відомий громадський активіст Ендрю Вортман.

За що судять Трампа

Як писав УНІАН, проти Дональда Трампа відкрито одразу кілька кримінальних справ та цивільних судових позовів. Частина з них стосуються його комерційної діяльності, решта – його зловживань на посаді президента США.

Найбільш загрозливою для Трампа є справа про спробу незаконно скасувати результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Там ситуація розгортається не на користь екс-президента і він може отримати реальний тюремний термін.

А ось у справі про комерційне шахрайство, де мала давати свідчення Іванка Трамп, у найгіршому випадку все закінчиться матеріальними втратами для Дональда Трампа, адже справа розглядається за цивільною процедурою, що в американських реаліях не передбачає тюремного покарання.

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