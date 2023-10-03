Екс-президент США може втратити значну частину своєї бізнесової імперії.

В суді Нью-Йорка почалися слухання у справі про ймовірне шахрайство Дональда Трампа. Йому закидають системні фінансові порушення в його бізнес-імперії на суму "понад 100 мільйонів доларів", повідомляє Sky News.

Минулого тижня суд почав розглядати звинувачення про те, що колишній президент США роками вдавався до фінансового шахрайства, створюючи свій портфель бізнесової власності. Генеральний прокурор Летіція Джеймс, яка подала до суду на Трампа у цій справі, вимагає щонайменше 250 мільйонів доларів штрафу та постійної заборони йому та його синам Дональду-молодшому та Еріку вести бізнес у штаті Нью-Йорк.

Вона також хоче п'ятирічної заборони на операції з комерційною нерухомістю для самого Трампа та його бізнес-структур. Також він може втратити знаменитий хмарочос "Трамп-тауер" в Нью-Йорку.

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Справа зосереджена на звинуваченнях Трампа в тому, що з 2011 по 2021 рік він завищив вартість своїх активів та капіталу, щоб отримати вигідні банківські кредити та нижчі страхові внески.

Перед початком суду сам Трамп відкинув звинувачення в шахрайстві, він стверджував що це "продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів". Він також різко відгукнувся про суддю Артура Енгорона, назвавши його партійним демократом, який використовує справу для втручання в президентські вибори 2024 року.

"Цього суддю слід позбавити права працювати. Цей суддя має бути звільнений", - сказав Трамп журналістам.

Судовий процес, який відбувається без участі присяжних, розгляне шість додаткових претензій, включаючи фальсифікацію ділової документації, страхове шахрайство та змову, і вирішить, яку суму штрафу повинні сплатити відповідачі.

Минулого тижня суддя визнав пана Трампа, його дорослих синів і 10 його компаній відповідальними за шахрайство, описавши в різких виразах, як відповідачі складали оцінку вартості своєї власності. Наприклад, маєток Мар-а-Лаго Трамп оцінив у 739 мільйонів доларів, хоча зовнішня оцінка показала, що вартість не перевищує 28 мільйонів доларів.

Суддя скасував бізнес-сертифікати для провідних компаній Трампа, через що екс-президент США назвав суддю "божевільним".

Очікується, що розгляд цієї справи триватиме щонайменше до 22 грудня.

Справи проти Трампа

Як писав УНІАН, Дональд Трамп є фігурантом великої кількості кримінальних справ та цивільних судових позовів. Частина стосується його бізнесової діяльності, інші – його зловживань на посаді президента США.

Так, у серпні прокуратура штату Джорджія висунула Трампу та ще 18 його спільникам комплексне звинувачення у змові з метою незаконно скасувати результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Також ми розповідали, що проти Трампа подано низку позовів, якими політичні опоненти намагаються заборонити його участь у наступних президентських виборах через його роль у штурмі Капітолію в січні 2021 року. Один такий позов суд відхилив, але є ще два більш перспективні позови.

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