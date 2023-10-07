Ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з сектором Гази.

Вранці сталося найбільше військове вторгнення в Ізраїль з боку сектора Гази. Диверсанти розстрілюють поліцейських та місцевих мешканців на півдні країни.

За даними світових ЗМІ, в Ізраїлі активно працює "залізний купол", який відбиває запущені по країні ракети. За деякими даними, у бік Ізраїлю полетіли щонайменше 5 тис. ракет. Там горять житлові будинки і торгові центри.

Також повідомляється, що ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з сектором Гази.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, епіцентром боїв став Сдерот. Туди висадилися диверсанти на парапланах і катерах, які захопили поліцейську дільницю. Зараз вони ходять по вулицях, розстрілюючи військових і цивільних. На вулицях лежать трупи, багато поранених. Також повідомляється про знищений надсучасний танк Merkava mk.4.

Також є інформація про те, що в деяких містах бойовики зайняли житлові будинки і забарикадувалися там. Для їх ліквідації туди направили ізраїльський спецназ.

Крім того, армія Ізраїлю почала вивозити військову техніку з півдня країни, щоб не віддавати противнику. Винищувачі F16 перевозять на тягачі подалі від місць зіткнення. Все, що не встигли врятувати, масово захоплюють бойовики ХАМАС.

При цьому глава військового крила ХАМАС, контролюючого сектор Газу, Мухаммед Дейф оголосив про початок операції "Повінь Аль-Акса". Її мета створення палестинської держави. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що його країні оголосили війну.

Також повідомляється, що ізраїльських солдатів, яких взяли в полон, вивозять в Газу. Як повідомили палестинські ресурси, у полон захоплено 35 ізраїльських військових.

Ізраїль і ХАМАС

Конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем тягнеться вже давно. У лютому цього року винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали удару по підземному комплексу з ракетною сировиною Хамасу.

А сьогодні вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо, що в ізраїльських містах пожежі, є дані про жертви і постраждалих.

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