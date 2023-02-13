ЦАХАЛ покладає на ХАМАС відповідальність за всі атаки з сектору Гази.

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали удару по підземному комплексу з ракетною сировиною ХАМАСу, йдеться у повідомленні ЦАХАлу.

Зауважується, що удару було завдано у відповідь на пуск ракети з сектора Гази по Ізраїлю.

"ЦАХАЛ покладає на ХАМАС відповідальність за всі атаки з сектору Гази і він зіштовхнеться з наслідками порушення безпеки проти Ізраїлю", - йдеться у Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Хто такі ХАМАС – хронологія конфлікту з Ізраїлем

ХАМАС став відомим як головний палестинський противник мирних домовленостей, підписаних на початку 1990-х між Ізраїлем та "Організацією визволення Палестини" (PLO), організацією, яка представляла більшість палестинців.

Багато палестинців підтримали хвилю атак смертників, які організував ХАМАС. В цих нападах "мучеників" вони вбачали відплату ізраїльтянам за свої втрати та ізраїльські поселення на Західному березі ріки Йордан - районі, який палестинці вважають частиною власної держави.

Конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем вчергове спалахнув навесні 2021 року. Тоді обидві сторони обмінювалися ракетними ударами. Вже наприкінці травня Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення обстрілів.

Протягом тривалого часу ХАМАС отримував ракети переважно від Ірану. За даними ізраїльської розвідки, ці ракети перевозили до Гази контрабанлою через Судан і кордон з Єгиптом.

Водночас, вважається, що більшість своїх ракет ХАМАС виробляє в секторі Газа - частково з іноземною допомогою.

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