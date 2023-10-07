В даний час відомо про одну жертву, ще 15 людей поранені.

Вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо,що у ізраїльських містах пожежі, відомо про одну жертву.

Як повідомили світові ЗМІ, над багатьма містами Ізраїлю були завіксовані клуби диму. Сирени тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів було чути вибухи.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни". Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву. Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Знімки в соцмережах показують палаючі автомобілі і пошкоджені будівлі, а ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що одна людина загинула і щонайменше 15 отримали поранення.

Також відомо, що бойовики ХАМАСу намагаються дістатися до Ізраїлю морем на невеликих човнах, і, що незвично, кілька бойовиків перетнули ізраїльський кордон за допомогою парашутів.

Сили ЦАХАЛу розпочали роботу з цілями терористів у секторі Газа, а в деяких містах із бойовиками ХАМАСу, які проникли на територію країни, точаться бої. Ізраїльські сили оборони закрили будь-які дороги, прикордонні переходи та мости поблизу сектору Газа.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу скликав екстрене засідання кабінету міністрів з питань безпеки.

Ізраїль і ХАМАС

Конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем триває вже давно. Чергове загострення бцуло зафіксоване навесні 2021 року. Тоді обидві сторони обмінювалися ракетними ударами. Вже наприкінці травня Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення обстрілів.

А в лютому цього року винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали удару по підземному комплексу з ракетною сировиною ХАМАСу.

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