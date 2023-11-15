Солдати ЦАХАЛ підірвали будівлю парламенту ХАМАС через два дні після того, як сфотографувалися там.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила будівлю парламенту угруповання ХАМАС у місті Газа. Про це повідомляє користувач @roysharon11 у Twitter і публікує відповідне відео.

"Через два дні після того, як солдати "Голані" (піхотна бригада Армії оборони Ізраїлю - ред.) позували в ній: ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАС в Газі", - йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що парламент ХАМАС вдалося захопити військовим 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади "Голані".

Війна в Секторі Газа - останні новини

Армія Ізраїлю проводить операцію в головній лікарні Сектора Гази. Ізраїльські військові заявили, що провели рейд проти бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа, закликавши їх здатися. Тисячі палестинських громадян все ще ховаються в найбільшій лікарні Сектора Гази.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Гази Мунір аль-Бурш повідомив, що ізраїльські війська провели рейд в західній частині медичного комплексу.

"Там, де ми знаходимося, чути сильні вибухи і пил. Ми вважаємо, що вибух стався всередині лікарні", - сказав Бурш.

Раніше УНІАН повідомляв, що ізраїльські військові заблокували головну лікарню Гази, де перебувають діти. У лікарні, за словами медиків, пацієнти, в тому числі новонароджені, вмирали через брак палива.

Також ми інформували про те, що з Сектора Гази евакуювали рекордне число іноземців - 826 осіб. Всіх доставили в Єгипет.

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