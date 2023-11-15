Зазначається, що завдання ЦАХАЛ - знайти всіх бойовиків ХАМАС.

Ізраїльські військові заявили, що провели рейд проти бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа, закликавши їх здатися. Тисячі палестинських громадян все ще ховаються в найбільшій лікарні Сектора Гази.

Видання Reuters пише, що генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Гази Мунір аль-Бурш повідомив, що ізраїльські війська провели рейд в західній частині медичного комплексу.

"Там, де ми знаходимося, чути сильні вибухи і пил. Ми вважаємо, що вибух стався всередині лікарні", - сказав Бурш.

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Кілька годин потому представник Міністерства охорони здоров'я Гази Ашраф аль-Кідра заявив: "Ізраїльська армія зараз знаходиться в підвалі і обшукує його. Вони знаходяться всередині комплексу, стріляють і щось вибухає".

За словами Мохаммеда Закута, директора лікарень Міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльські війська вперше увійшли до хірургічного відділення та відділення невідкладної допомоги.

В останні дні в усьому світі лунають заклики до припинення вогню, і доля Аль-Шифи стала предметом міжнародної тривоги у зв'язку з погіршенням умов утримання пацієнтів, медичного персоналу та переміщених осіб, які опинилися в пастці під час ізраїльської атаки на Газу протягом останніх п'яти тижнів.

Ізраїль стверджує, що під Аль-Шифою знаходиться командний пункт ХАМАС, який використовує лікарню і тунелі, що проходять під нею, для приховування військових операцій і утримання заручників. ХАМАС це заперечує.

У заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться наступне: "Грунтуючись на інформації розвідки та оперативній необхідності, сили ЦАХАЛу проводять цілеспрямовану операцію проти Хамасу в певному районі лікарні "Шифа".

"До складу сил ЦАХАЛ входять медичні бригади та люди, які володіють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до роботи в цій складній та делікатній обстановці, щоб не завдати шкоди цивільному населенню", - цитує військових видання The Times of Israel.

Прес-секретар ізраїльської армії підполковник Пітер Лернер заявив, що лікарня і комплекс були для ХАМАС "центральним вузлом їх операцій, можливо, навіть серцем, а може бути, і центром тяжіння".

"Наша мета - повернути заручників додому. Наша мета - знайти ХАМАС, де б він не переховувався", - заявив підполковник.

Неназваний представник Служби безпеки заявив, що ізраїльська операція в лікарні Аш-Шифа буде розширена в разі необхідності, і натякнув, що військові точно знають, що вони там знайдуть.

"Ми починаємо з малого, і операція буде розширюватися в міру необхідності", - сказав чиновник. "Введення військ в Аль-Шифу - це скоріше виклик для медійників, ніж операція".

"Рішення було таким: ми входимо в "Аш-Шифу" тільки в тому випадку, якщо точно знаємо, що і де знаходиться, як це було в лікарні "Рантісі", яка піддалася нальоту тільки тоді, коли ми точно знали, що знаходиться в її підвалі", - говорить чиновник.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

13 листопада бійці ЦАХАЛ досягли воріт головної лікарні міста газу. У лікарні, за словами медиків, пацієнти, в тому числі новонароджені, вмирали через брак палива.

Крім того, з Сектора Гази евакуювали рекордне число іноземців - 826 осіб. Всіх доставили в Єгипет.

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