Єгипет за добу прийняв сотні іноземців.

За добу з Сектора Газу евакуювали рекордну кількість іноземців. Всього в Єгипет вивезли 826 осіб.

Видання CNN пише, що в неділю, 12 листопада, через КПП "Рафах" до Єгипту перейшли 826 власників іноземних паспортів. Це перша евакуація після дводенної паузи.

У прикордонній службі Єгипту заявили, що 826 осіб – рекордне число іноземців, яких евакуювали з Сектора Гази за один день з дня загострення між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

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31 жовтня речник МЗС Олег Ніколенко уточнив дані про загиблих українських громадян в Ізраїлі та Секторі Гази. Соощается, що в Ізраїлі загинула 21 украінеу, а одна людина вважається зниклим безвісти. У Секторі Гази – четверо загиблих, серед яких троє дітей, а також поранені шість громадян України.

7 листопада першій групі з 101 українця дозволили евакуацію з Гази. Крім того, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що випустили 51 громадянина Молдови.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомили, що в аеропорт Кишинева прибули 145 українців, дев'ять громадян Молдови та один палестинець, яких евакуювали з Гази.

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