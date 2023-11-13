Ізраїль стверджує, що лікарня розташована над тунелями, у яких знаходиться штаб бойовиків ХАМАС.

У понеділок ізраїльська армія досягла воріт головної лікарні міста Газа, головної цілі в їхній битві за контроль над північною половиною Сектора Гази. У лікарні, за словами медиків, пацієнти, включаючи новонароджених, помирали через брак палива.

Представник міністерства охорони здоров'я сектора Гази Ашраф Аль-Кідра, який знаходився в лікарні Аль-Шифа, повідомив, що за останні три дні в результаті облоги лікарні та відключення електроенергії померли 32 пацієнта, включаючи трьох новонароджених. Про це пише Reuters.

Зазначається, що щонайменше 650 пацієнтів все ще перебували всередині, бажаючи, щоб їх евакуював Червоний Хрест або якийсь інший нейтральний заклад в інший медичний заклад. Ізраїль стверджує, що лікарня розташована над тунелями, у яких знаходиться штаб бойовиків ХАМАС, які винні у важкому становищі лікарні, оскільки використовують пацієнтів в якості щита, що ХАМАС заперечує.

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"Танки стоять перед лікарнею. Ми перебуваємо в повній блокаді. Це абсолютно цивільний район. У лікарні залишаються тільки лікарняне обладнання, пацієнти, лікарі та інші цивільні особи. Хтось повинен зупинити це", - сказав телефоном хірург лікарні доктор Ахмед Ель Мокхаллалаті.

"Вони розбомбили резервуари з (водою), колодязі з водою, кисневий насос. Вони розбомбили все в лікарні. Так що нам навряд чи вдасться вижити. Ми говоримо всім: лікарня більше не є безпечним місцем для лікування пацієнтів. Ми завдаємо шкоди пацієнтам, утримуючи їх тут", - додав він.

З'явилися також нові побоювання, що війна може поширитися за межі сектора Гази, що призведе до ескалації зіткнень на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном, а також до нанесення Сполученими Штатами авіаударів по об'єктах пов'язаних з Іраном ополченців в сусідній Сирії.

Відтоді, як ізраїльські сухопутні війська увійшли в сектор Гази наприкінці жовтня і швидко оточили місто Газа, бойові дії сконцентрувалися навколо Аль-Шифи, найбільшої лікарні анклаву.

Представник міністерства охорони здоров'я сектора Гази Аль-Кідра повідомив, що ізраїльський танк зараз стоїть біля воріт лікарні. Ізраїльські снайпери і безпілотники відкрили вогонь по лікарні, позбавивши можливості пересуватися медикам і пацієнтам. "Ми оточені й перебуваємо в колі смерті", - сказав він.

Ізраїль сказав мирним жителям покинути регіон, а медикам - направити пацієнтів в інше місце. Він також заявив, що спробував евакуювати немовлят з палати для новонароджених і залишив 300 літрів палива для аварійних генераторів біля входу в лікарню, але ХАМАС заблокував ці пропозиції.

Аль-Кідра сказав, що 300 літрів палива вистачить на півгодини, а Шифі потрібно 8-10 тисяч літрів палива на день, що доставляється Червоним Хрестом або міжнародним агентством. Ізраїльський чиновник, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що 300 літрів може вистачити на кілька годин, оскільки працювало тільки відділення невідкладної допомоги.

Доктор Ель Мокхаллалаті, хірург, сказав, що недоношених дітей, які зазвичай перебували б в окремих інкубаторах, вишикували в ряд по вісім осіб до одного ліжка і зігрівали всіма силами, що залишилися. За його словами, після смерті трьох в неонатальному відділенні залишилося 36 осіб. "З кожним днем ми очікуємо, що втратимо ще більше з них", - сказав він.

Друга велика лікарня на півночі Сектора Гази, Аль-Кудс, також припинила роботу. Палестинський Червоний Півмісяць заявив, що він був оточений сильним артобстрілом, а колона автомобілів Червоного Хреста, відправлена для евакуації пацієнтів і персоналу, не змогла дістатися до нього.

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Минулого місяця Ізраїль розпочав кампанію зі знищення ХАМАС, терористичного угруповання, яке управляє сектором Газа, після того, як бойовики ХАМАС вторглися на південь Ізраїлю, вбиваючи мирних жителів. За даними Ізраїлю, у найсмертоносніший день за всю його 75-річну історію загинуло близько 1200 людей і 240 були вивезені в Газу в якості заручників.

З тих пір тисячі жителів Гази були вбиті, а більше половини населення залишилися без даху над головою в результаті нещадної військової кампанії Ізраїлю. Ізраїль наказав повністю евакуювати північну половину Сектора Гази. Медична влада Сектора Гази заявляє, що загинуло понад 11 тисяч осіб, близько 40% з них - діти.

Конфлікт, що тривав більше місяця, поляризував світ, і багато країн заявили, що навіть шокуюча жорстокість атак ХАМАС не виправдовує відповідь Ізраїлю, в результаті якого загинуло так багато мирних жителів на густонаселеній території, що перебуває в облозі.

Ізраїль заявляє, що повинен знищити ХАМАС, і вина за заподіяння шкоди цивільному населенню лягає на бойовиків, які ховаються серед них. Він відкинув вимоги про припинення вогню, яке, за його словами, лише продовжить страждання, надавши ХАМАСу шанс перегрупуватися. Вашингтон підтримує цю позицію, хоча й заявляє, що Ізраїль повинен захищати цивільне населення.

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