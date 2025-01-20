За даними ООН, 60% будівель у Газі були або пошкоджені, або повністю зруйновані.

19 січня в Ізраїлі заявили про початок перемир'я у секторі Гази. Бойові дії тривали 15 місяців, після того, як 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу напали на Ізраїль, а Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію у відповідь.

Телеканал CNN поділився відео, на якому можна побачити, на що перетворилася Газа за останні 15 місяців. Воно було знято у перший день перемирʼя.

Моторошні кадри демонструють зрівняні з землею будівлі. Подекуди можна побачити каркаси будівель.

За даними ООН, 60% будівель у Газі були або пошкоджені, або повністю зруйновані. Йдеться, зокрема, про школи, будинки та лікарні.

Війна Ізраїлю та ХАМАС: основне

7 жовтня 2023 року група бойовиків ХАМАС напала на територію Ізраїлю, що межує з сектором Гази. Тоді було вбито 1200 людей, ще близько 250 стали заручниками. Частину людей було звільнено в рамках обмінів. Деякі заручники були вбиті.

У відповідь на напад армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти ХАМАС. За даними міністерства охорони здоровʼя Гази, підконтрольному угрупованню, загинуло біля 45 тисяч осіб. Проте ці дані не верифіковані, також невідомо, скільки серед загиблих цивільних, а скільки – бойовиків.

19 січня з 11:15 за місцевим часом Ізраїль оголосив про припинення вогню в секторі Гази. Згодом у ЗМІ повідомили, що бойовики ХАМАС передали перших ізраїльських заручників Червоному Хресту.

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