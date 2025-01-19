Майк Волтц пояснив, що буде, якщо ХАМАС раптом вирішить порушити угоду з Ізраїлем.

"ХАМАС ніколи не буде керувати Газою. Це абсолютно неприйнятно", - заявив радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц. Він також зазначив в інтерв'ю CBS "Face the Nation", що якщо ХАМАС порушить угоду про припинення вогню в Газі, США підтримає Ізраїль "у виконанні необхідних дій".

Трамп і його команда "донесли цю позицію" до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Крім того, Волтц висловив оптимізм щодо здатності адміністрації Трампа укласти угоду про нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією в рамках "Авраамових угод". А ще він підкреслив, що ХАМАС нічим не відрізняється від ІДІЛ або Аль-Каїди.

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Інші заяви Майка Волтца

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 18 років, на думку Майка Волтца. "Але ми повинні побачити проблему нестачі робочої сили. Це не тільки зброя, боєприпаси або додаткові кошти. Йдеться про стабілізацію лінії фронту, щоб ми могли укласти певну угоду", - зазначив він.

Крім того, від відреагував на дозвіл США бити по території Росії ракетами ATACMS. Волтц назвав це рішення "ще одним кроком ескалаційних сходів".

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