ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є обов'язковою умовою для звільнення заручників.

Два джерела в єгипетських службах безпеки заявили в неділю, що Ізраїль і ХАМАС готові до відновлення припинення вогню і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.

Єгипет і Катар, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні надання допомоги і відкритті контрольно-пропускного пункту Керем-Шалом до початку будь-яких переговорів, повідомили джерела видання Reuters.

Ізраїльський чиновник заявив, що гуманітарній допомозі було дозволено надійти в Газу після того, як єгипетські джерела спочатку заявили, що вона була затримана.

Відео дня

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що глава ізраїльської розвідки розмовляв у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

ХАМАС наполягає на складанні списку заручників, що підлягають звільненню в односторонньому порядку, і вимагає, щоб ізраїльські сили відійшли за заздалегідь визначені лінії.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що ХАМАС складе список, джерела повідомили, що він вимагає вказати терміни і ознайомитися зі списком, перш ніж встановлювати час і тривалість припинення вогню. Ізраїль відмовляється піти, додали джерела.

ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є обов'язковою умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.

"Для мене важливо ясно дати зрозуміти, що ЦАХАЛ сповнений рішучості завершити завдання з демонтажу ХАМАСу", - заявив на прес-конференції в неділю офіційний представник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Раніше Ізраїль і ХАМАС домовилися про тимчасове припинення вогню, щоб обміняти заручників на палестинських ув'язнених. За цей час вдалося звільнити десятки людей, хоча бойовики продовжували саботувати перемир'я. Зокрема, ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем вже через 15 хвилин після його початку 24 листопада.

Вже 1 грудня, коли режим припинення вогню повинні були продовжити ще на добу, армія Ізраїлю оголосила про відновлення бойових дій у секторі Газа і проти угруповання ХАМАС. Виявилося, що бойовики знову обстріляли територію Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: