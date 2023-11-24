Невідомі палестинські бойовики в секторі Газа порушили розпочатий режим припинення вогню - ЦАХАЛ перехопив ракету, випущену в бік південного Ізраїлю.

У п'ятницю, 24 листопада, розпочалося перемир'я між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel. За інформацією видання, сьогодні буде звільнено 13 заручників, що утримувалися в Газі, а також невизначена кількість палестинських ув'язнених із в'язниць Ізраїлю.

Перемир'я між Ізраїлем та палестинським радикальним угрупуванням ХАМАС було узгоджене за посередництва Катару. Водночас ще за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, прилеглих до Гази, було чутно звуки сирен. Крім того, повідомлялося про активний обстріл сектора Газа.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що невідомі палестинські бойовики в секторі Газа порушили розпочатий режим припинення вогню вже через 15 хвилин. Зокрема, ЦАХАЛ перехопив ракету, випущену в бік південного Ізраїлю.

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Поки не ясно, яка група відповідальна за запуск ракети, хоча ЦАХАЛ раніше заявляв, що ХАМАС несе відповідальність за будь-які напади з Гази на південь Ізраїлю, оскільки він має вплив на інші місцеві групи бойовиків.

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13 жінок і дітей, утримуваних бойовиками в Газі, будуть звільнені першими, оскільки розпочинається тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.

"Ми сподіваємося, що не побачимо подальших затримок. Я думаю, що ми досягли точки, коли все готово і ми готові приступити до роботи", - сказав він.

Згодом міністр оборони Ізраїлю анонсував тривалі бої після перемирʼя. За словами Йоава Галланта, це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Він додав, що очікується ще щонайменше два місяці боїв.

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