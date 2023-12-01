Завдяки цьому звільнять ще десять заручників, серед яких переважно жінки та діти.

Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я в секторі Гази ще на один день, щоб звільнити більше заручників.

Як пише The Wall Street Journal, ця угода передбачає звільнення ще 10 заручників, переважно жінок і дітей.

Режим припинення вогню був укладений за посередництва Катару і неодноразово подовжувався, однак також угода між Ізраїлем і ХАМАС стикалася з можливими зривами.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен, який зараз перебуває із робочим візитом на Близькому Сході, закликав ізраїльтян продовжити перемир'я та зменшити жертви серед цивільного населення.

"З першого дня ми були дуже зосереджені на спробі забезпечити звільнення ХАМАСом заручників у Газі. Це також дозволило значно збільшити гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі, які її потребують. Отже, цей процес дає результати. Це важливо. Сподіваємося, що це продовжиться", - підсумував Блінкен.

Перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Ізраїль та ХАМАС домовились про тимчасове припинення вогню протягом 4 днів. За цей час мали пройти чотири обміни - бойовики мали віддати близько 50 ізраїльських заручників в обмін на звільнення з ізраїльських тюрем близько 150 палестинців.

У понеділок, 27 листопада, Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир’я.

The Times of Israel писав, що на тлі переговорів про продовження режиму припинення вогню в секторі Газа прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наполягає на тому, що Ізраїль відновить свою військову кампанію з повалення палестинського угруповання ХАМАС.

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