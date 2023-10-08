Влада Китаю глибоко стурбована нинішньою ескалацією напруженості й насильства між Ізраїлем та Палестиною, зазначили в китайському МЗС.

Влада Китаю відреагувала на криваве вторгнення в Ізраїль, яке із сектора Гази здійснили бойовики ХАМАС, і поділилася думкою щодо того, що допоможе вийти з конфлікту. Китай назвав спосіб "фундаментального" завершення конфлікту.

Китайська сторона закликала "сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення та уникнути подальшого погіршення ситуації", йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

"Китай глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості і насильства між Палестиною та Ізраїлем... Рецидив конфлікту вкотре демонструє, що затяжний глухий кут мирного процесу не може тривати довго", - зазначили у міністерстві.

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У МЗС Китаю вважають, що "фундаментальний вихід з конфлікту полягає в реалізації рішення про дві держави і створенні незалежної держави Палестина".

Китайська сторона підкреслила, що міжнародна спільнота має терміново діяти, щоб сприяти відновленню мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною та знайдення шляху для встановлення тривалого миру.

ХАМАС проти Ізраїлю - сьогодні це варто знати

Вранці 7 жовтня бойовики завдали масований ракетний удар по Ізраїлю. рім того, члени угруповання ХАМАС вдерлися на ізраїльську територію із сектора Гази, захоплювали населені пункти й вбивали людей та брали полонених. Вже відомо про понад 300 жертв бойовиків.

Проти супротивників влада Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі", бойовиків знищували на ізраїльській землі, а також завдавалися удари по сектору Гази. На думку аналітиків Atlantic Council, після атаки на Ізраїль ХАМАСу загрожує серйозна деградація.

Довідка УНІАН. Сектором Гази називають територію, яка знаходиться на березі Середземного моря, цю землю Організація Об'єднаних Націй виділила для арабської держави Палестина.

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