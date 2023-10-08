Десятки цивільних осіб та солдати ЦАХАЛу вважаються викраденими та перевезеними до сектору Гази.

Число загиблих у результаті масштабної атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль зросло до понад 300 осіб. Очікується, що кількість жертв продовжить зростати.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що щонайменше 1590 осіб отримали поранення. Багато постраждалих перебувають у важкому стані.

Крім того, важається, що десятки цивільних осіб, а також солдати ЦАХАЛу були викрадені та доставлені до Гази.

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Ситуація в Ізраїлі: це варто знати

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Їзраїль. Вони завдали з сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю – по країні випустили понад 2000 ракет.

У відповідь ізраїльська армія атакувала позиції палестинців. Згодом у ЦАХАЛі розповіли про результати ударів по сектору Гази. Відомо, що ізраїльські винищувачі вдарили по оперативному штабу ХАМАС, який бойовики використовували для здійснення ракетних атак.

Відомо, що серед загиблих у Ізраїлі може бути громадянка України. Цю інформацію перевіряють.

Також під час перестрілки з бойовиками ХАМАС загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.

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