Вона обурена тим, що в Москві для представників ХАМАСу "розгортають килимові доріжки".

Новий посол Ізраїлю в Росії Симона Гальперін розкритикувала позицію російського керівництва по війні на Близькому Сході.

В інтерв'ю російському "Комерсанту" вона сказала, що заяви влади РФ про те, що безпека Ізраїлю є їх стратегічним інтересом, після 7 жовтня неактуальні. Гальперін нагадала, що Росія не відразу засудила напад на Ізраїль.

"У вас є список терористичних організацій, заборонених в Росії. У ньому значаться і "Брати-мусульмани". Але ж "ХАМАС" - це палестинське відділення "Братів-мусульман". Чому його немає в цьому списку? Тим часом "ХАМАС" відкрито заявляє, що це не останнє 7 жовтня, будуть ще сьомі жовтня, ще десять таких сьомих жовтня. Вони цього не приховують, не ховаються, а, навпаки, пишаються цим. Так чому ж Росія не виступить не тільки проти тероризму, але і проти повторення 7 жовтня? Так ні ж, хамасовцев в Москві приймають, обіймають, розгортають перед ними килимові доріжки. Ми цього не можемо зрозуміти", - обурилася вона.

Також посол запитала, чому Росія не засуджує в Раді Безпеки ООН Іран, який "підбиває ХАМАС", "Хезболлу" і хуситів", що перешкоджають свободі судноплавства по Суецькому каналу і в Червоному морі.

"Росія, яка сама страждала від терактів, не підтримує боротьбу Ізраїлю проти тероризму. Навпаки, вона солідаризується з Південно-Африканською Республікою, яка подала до Міжнародного Суду ООН абсурдний позов проти Ізраїлю, звинувачуючи його в геноциді... Позиція Росії турбує і пригнічує мене і тим, що через неї ваша країна втрачає симпатії ізраїльтян, в тому числі російськомовних", - додала вона.

Після цього стало відомо, що Гальперін викличуть до російського Міністерства закордонних справ через "неприпустимі публічні висловлювання, які спотворюють російські зовнішньополітичні підходи та історичні реалії".

Інші заяви нового посла Ізраїлю:

Гальперін також розкритикувала заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про Голокост. За її словами, він принижує його значення.

"Так, багато народів зазнали важких втрат, російський народ заплатив за перемогу над нацизмом мільйонами і мільйонами життів. І ми про це пам'ятаємо. Але ніколи ще в історії світ не знав такого масового і планомірного знищення людей виключно за національною ознакою. Це пережив тільки єврейський народ", - сказала вона.

Крім того, в інтерв'ю посол підкреслила, що Ізраїль підтримував і буде підтримувати принцип територіальної цілісності і суверенітет України.

Що Лавров говорив про Голокост:

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни глава Міністерства закордонних справ Росії порівняв Зеленського з Гітлером, заявивши, що у того була "єврейська кров".

Пізніше він порівняв підтримку України країнами Заходу з "остаточним рішенням" Гітлера, а росіян - з євреями.

Вже цієї зими Лавров заявив, що ізраїльтяни не повинні думати, що їм "можна все, оскільки вони страждали в Другу світову". "Так, був Голокост, це страшний злочин. Але також був геноцид усіх народів Радянського Союзу. Вони страждали не менше... " - сказав він.

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