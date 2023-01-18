Чиновник заявив, що Україна нібито сама заборонила вести переговорний процес з РФ на законодавчому рівні, тоді як українська сторона заявила про неможливість вести переговори конкретно з Володимиром Путіним.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в черговий раз відхрестився від мирних переговорів з Україною, заявивши, що прямого діалогу з українським лідером Володимиром Зеленським наразі бути не може.

В рамках прес-конференції 18 січня Лавров видав чергову маніпуляцію. За його словами, Україна нібито сама законодавчо заборонила вести переговори з Росією.

"Про переговори мови бути не може із Зеленським хоча б тому, що він законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом", - сказав він.

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Йдеться про указ президента України №679 від 30 вересня 2022 року. У ньому говориться про неможливість України вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак переговорів з російським урядом документ не виключає.

Також Лавров розкритикував підтримку України з боку ЄС та НАТО. Він провів недоречну паралель з Гітлером, згадавши про консолідацію організацій проти Росії.

"Як Наполеон мобілізував Європу проти Росії, як Гітлер, США теж сформували коаліцію з членів ЄС та НАТО і за допомогою України, за дорученням, ведуть війну проти Росії", - поскаржився головний дипломат РФ.

Більш того, він порівняв німецьке рішення "єврейського питання" (мова йде про масштабний геноцид євреїв з боку режиму СС) з російською ситуацією, вказавши, що наразі Вашингтон веде аналогічну політику проти росіян.

"Ця несамовитість США відображає розуміння, що історично вони діють проти ходу історії й зупиняють формування багатополярного світу", - підкреслив міністр.

Водночас Лавров запевнив, що "війна колись закінчиться", проте "як далі жити" - він не знає.

РФ пропонує Україні мир за "корейським сценарієм"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія намагається нав'язати Україні мир за прикладом Південної та Північної Кореї. Безумовно, такий варіант для РФ був би найкращим, проте для української сторони це зовсім не вигідно, адже Київ має намір повернути державу до кордонів 1991 року, включно з Кримом.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, найбільший страх РФ - це те, що Україна не змінить свою позицію в цьому відношенні й піде до кінця.

Раніше прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва може підписати мирний договір з Україною, але в рамках цих домовленостей Києву треба визнати втрачені території російськими.

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