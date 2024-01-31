Він каже, що їх поведінку неможливо пробачити.

Поведінку Росії після нападу ХАМАС на Ізраїль неможливо зрозуміти і пробачити. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, глава опозиції в Кнесеті Яїр Лапід в інтерв'ю виданню "Вести".

"Ясно, що Росія сьогодні потребує Ірану більше, ніж будь-коли. Вони не люблять, коли їм про це говорять, тому що все ще вважають себе супердержавою. Але ця "супердержава" не в змозі перемогти Україну з лютого 2022 року. І чим далі, тим більше вони залежать від поставок іранської зброї, перетворившись тим самим на ланку в осі зла", - заявив він.

Лапід каже, що Ізраїль "ще дуже довго не зможе пробачити" Росії і її керівництву те, як вони стали на бік Хамасу. Також він нагадав про заяви диктатора Путіна і глави МЗС Лаврова.

Відео дня

"Немає сумніву, що керівництво країни має переглянути свою позицію щодо Росії. Держави не розривають відносини просто так, але і не прощають у разі нанесення такої образи", - додав екс-прем'єр.

Позиція Росії щодо нападу ХАМАС на Ізраїль:

Нагадаємо, відразу після вторгнення в Ізраїль в РФ закликали сторони "припинити вогонь" і "повернутися за стіл переговорів".

Російський диктатор Путін говорив, що вони підтримують створення незалежної палестинської держави, а також стурбовані можливістю проведення Ізраїлем великомасштабної операції в секторі Газу.

Наприкінці жовтня у Москві прийняли делегацію ХАМАС, російську столицю відвідав член Політбюро руху Абу Марзук.

Вас також можуть зацікавити новини: