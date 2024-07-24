Зазначається, що через удари по енергооб'єктах багато українців можуть виїхати до Польщі.

Влада Польщі попередила про можливий наплив біженців з України після того, як російські війська посилили атаки по енергетичних об'єктах.

Видання Bloomberg пише, що цього року Кремль посилив удари по енергосистемі України, що призвело до відключення електрики для домогосподарств і промислових підприємств. З березня діє режим нормування електроенергії, і в деякі дні вона подається лише на кілька годин.

"У нас є дуже чіткі сигнали про те, що через російську агресію восени і взимку може бути великий приплив біженців", - заявив Даріуш Марчинський, директор департаменту МВС із захисту цивільного населення та управління надзвичайними ситуаціями.

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Від початку війни, за даними прикордонної служби, понад 18 мільйонів українців перетнули кордон Польщі. Трохи менше ніж 1 мільйон вирішили залишитися в країні, чимало з них знайшли роботу або відкрили власний бізнес.

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Президент Володимир Зеленський шукає інвестиції для будівництва 1 гігавата децентралізованих генерувальних потужностей у найближчі місяці. На знак підтримки Києва Польща і Молдова заявили раніше в липні, що шукають способи допомогти Україні зміцнити свою енергетичну безпеку.

Польща обговорює план, який дасть змогу електрику відправляти в Україну, використовуючи наявні з'єднання. Молдова працює над планом виробництва електроенергії на своїй території з використанням українського газу, хоча цей проект технічно складний і, найімовірніше, не може бути розпочато до зими.

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