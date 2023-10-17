Терорист відповідав за в'язнів ХАМАС та організовував напади на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про ліквідацію одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа.

Як зазначається у заяві ЦАХАЛ та Служби безпеки Ізраїлю (ISA), внаслідок атаки по Газі військові вбили Усаму Мазіні - голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

За попередніми даними, Мазіні відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

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Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, офіційна влада палестинської адміністрації виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив під час телефонної розмови із Джо Байденом.

Тим часом Ізраїль продовжує знищувати топ-терористів. Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира спецназу ХАМАС, який керував смертельними нападами на південні громади Нірім і Нір Оз минулими вихідними.

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