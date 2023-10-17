Прем'єр заявив, що вони не зупиняться.

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху розкрили деталі його розмови з російським президентом Путіним.

Інформація ЗМІ про те, що розмова відбулася 16 жовтня, підтверджується на сторінці прем'єра в X (Twitter). "Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху поговорив сьогодні ввечері з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Ізраїль зазнав нападу мерзенних і жорстоких вбивць, вступив у війну рішучий і згуртований і не зупиниться, поки не знищить військовий і урядовий потенціал ХАМАС", - повідомили в канцелярії.

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Реакція Росії на напад ХАМАС

Як відомо, після вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю, Росія закликала сторони "припинити вогонь" і "повернутися за стіл переговорів".

Путін заявив, що Росія виступає за створення незалежної суверенної палестинської держави, а також сказав, що стурбований можливою великомасштабною операцією ЦАХАЛ у секторі Гази.

Вчора в Кремлі сказали, що під час бесіди з Нетаньяху диктатор "висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих ізраїльтян, акцентував рішуче неприйняття і засудження будь-яких дій, жертвами яких стає цивільне населення, в тому числі жінки і діти".

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