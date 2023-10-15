На повній евакуації цивільного населення з міста наполягає влада Ізраїлю.

Офіційна влада палестинської адміністрації виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це повідомляє агенція Reuters.

Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори з керівниками Ізраїлю та Палестинської автономії. Зокрема американський лідер озвучив позицію Вашингтону: подальша підтримка Ізраїлю з боку США, але також необхідність надання гуманітарної допомоги цивільному населенню Палестини.

Зокрема Байден запропонував президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу свою повну підтримку щодо "термінової необхідності гуманітарної допомоги палестинському народу, особливо в Газі".

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Як повідомив після цієї розмови офіс Аббаса, палестинський лідер сказав Байдену, що він повністю відкидає ідею переміщення палестинців із Гази.

Тут варто зазначити, що Махмуд Аббас представляє палестинську адміністрацію загалом, але фактично його влада поширюється лише на Західний Берег Йордану. Тоді як реальною владою в Секторі Газа є угруповання ХАМАС, що має досить напружені стосунки з адміністрацією Аббаса.

Війна в Секторі Газа – останні новини

Як писав УНІАН, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що продовжує завдавати масованих авіаударів по об’єктах угруповання ХАМАС в Секторі Газа. Паралельно триває підготовка до "значної наземної операції" в Секторі, вона вже на стадії завершення.

На цьому тлі з Ізраїлю до Європи вилетів перший евакуаційний рейс з громадянами України. 207 українців, зокрема 63 дітей, вивезли літаком з Тель-Авіва до румунського Бухареста. Наступний рейс планується на неділю, 15 жовтня, до міста Клуж, що теж у Румунії.

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