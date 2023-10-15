Стверджується, що бойовика ліквідували під час авіаудару по одному з об’єктів в Газі.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира спецназу ХАМАС, який керував смертельними нападами на південні громади Нірім і Нір Оз минулими вихідними.

У повідомленні на офіційній сторінці ЦАХАЛу в Твітер стверджується, що Біллал аль-Кедра, командир так званого південного батальйону Хан Юніс підрозділу Нухба, був убитий під час удару ізраїльскої авіації.

"[Він] відповідав за смертоносний наліт на кібуци Нірім та Нір Оз. Крім того, були ліквідовані інші оперативники терористичної організації ХАМАС, а також палестинського Ісламського джихаду", – повідомляє прес-служба ЦАХАЛу.

Загалом, як стверджує Армія оборони Ізраїлю, протягом ночі було уражено понад 100 цілей на території Гази, включаючи командні центри ХАМАСу та Ісламського джихаду, військові комплекси, десятки ракетних установок, пункти запуску протитанкових ракет і спостережні пункти.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, офіційна влада палестинської адміністрації виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив під час телефонної розмови із Джо Байденом.

Також ми розповідали, що з Ізраїлю літаком до Румунії було евакуйовано понад 200 громадян України, зокрема понад 60 дітей. Наступний евакуаційний рейс має відбутися сьогодні.

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