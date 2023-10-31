Бойовик командував терористами, які здійснювали напади на кібуци Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію одного з командирів ХАМАС бейт Лахія Нісама Абу Аджину. Бойовика знищили під час нічного авіаудару на півночі сектора Гази.

За даними ЦАХАЛ, Абу Аджина командував терористами ХАМАС, які 7 жовтня здійснили смертоносну атаку на кібуц Ерез і Нетів Хаасара. Раніше він командував повітряними силами ХАМАС і працював над розробкою безпілотників і парапланів терористичної групи, які використовувалися під час терактів 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що авіаудар було здійснено після розвідки, зібраної агентством безпеки Shin Bet і Управлінням військової розвідки.

Військові кажуть, що "його ліквідація є суттєвим ударом по зусиллям терористичного угруповання ХАМАС зі зриву наземних операцій ЦАХАЛ" у секторі Газа.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

У п'ятницю Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я в секторі Газа. Це викликало різко негативну реакцію Ізраїлю. Також до гуманітарного перемир'я закликав Папа Римський.

Вчора ХАМАС опублікував пропагандистське відео з трьома заручницями. На камеру жінок змусили лаяти чинну владу Ізраїлю за те, що вона не йде на переговори з терористами. Нетаньяху назвав публікацію цього відео воєнним злочином.

Сьогодні вранці Терористичне угрупування ХАМАС заявило, що його бойовики в Газі обстріляли протитанковими ракетами армію Ізраїлю.

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