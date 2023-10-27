Постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що ООН позбулася легітимності після прийняття близькосхідної резолюції в Генасамблеї.

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію, що закликає до "негайного, постійного і стійкого гуманітарного припинення вогню" з метою покласти "кінець війні" в секторі Газа. Про це повідомляє сайт ООН.

120 країн висловилися за, 14 - проти, 45 країн утрималися. Україна опинилася в числі останніх, а РФ підтримала. Проти перемир'я проголосували в тому числі США, Ізраїль, Угорщина, Австрія, Чехія і Хорватія.

Постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що ООН позбулася легітимності після прийняття близькосхідної резолюції в Генасамблеї.

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Генасамблея ООН не прийняла поправку Канади із засудженням ХАМАС до проекту резолюції по Близькому Сходу. До прийняття резолюції генсек ООН закликав до припинення вогню в Газі.

"Я повторюю свій заклик до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході, беззастережного звільнення всіх заручників і доставки життєво важливих вантажів в необхідному обсязі. Кожен повинен взяти на себе свою відповідальність. Це момент істини. Історія нас усіх розсудить", - написав Антоніу Гуттеріш в Твіттері.

Ситуація в Секторі Гази - деталі

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер спростував інформацію про те, що розширення операції є офіційним наземним вторгненням, яке очікувалося.

Організація Amnesty International звинуватила "всі сторони ізраїльсько-палестинського конфлікту" у військових злочинах. У своїй заяві вони закликали до припинення вогню через безпрецедентний характер загроз для мирного населення сектора Газа. Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят заявила, що Amnesty International є антисемітською організацією, яка упереджено ставиться до Ізраїлю.

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