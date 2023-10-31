За версією терористів, відбуваються збройні зіткнення внаслідок яких ЦАХАЛ втрачає техніку.

Терористичне угрупування ХАМАС заявило, що його бойовики в Газі обстріляли протитанковими ракетами армію Ізраїлю. Це сталося вранці у вівторок, 31 жовтня.

Як повідомляє Reuters, Ізраїль розширив наземну операцію в секторі Гази. ЦАХАЛ атакував головну дорогу Гази з півночі на південь та місто Газа з двох напрямків. Ізраїль заявив, що про звільнення з полону одного військового та одного цивільного заручника.

Водночас у Бригаді Аль-Касам (збройне крило ХАМАС), заявили, що бойовики зіткнулися з ізраїльськими силами, які "вторглися на південну вісь Гази". Відбувся кулеметний бій. За даними ХАМАС, вдалося знищити чотири одиниці техніки ЦАХАЛ ракетами Аль-Ясін 105 (протитанкові ракети місцевого виробництва). Бойовики також обстріляли ракетами два ізраїльські танки та бульдозери на північному заході Гази.

Відео дня

Reuters не зміг підтвердити повідомлення про бої. Ізраїль цю інформацію не коментує.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив пізно ввечері в понеділок, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з ХАМАС у секторі Газа і буде продовжувати свої плани знищити групу.

"Заклики до припинення вогню - це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", - сказав Нетаньяху.

На думку військових експертів, ЦАХАЛ повільно просувається у наземному наступі частково для того, щоб зберегти можливість переговорів про звільнення заручників.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

У п'ятницю Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я в секторі Газа. Це викликало різко негативну реакцію Ізраїлю. Також до гуманітарного перемир'я закликав Папа Римський.

Вчора ХАМАС опублікував пропагандистське відео з трьома заручницями. На камеру жінок змусили лаяти чинну владу Ізраїлю за те, що вона не йде на переговори з терористами. Нетаньяху назвав публікацію цього відео воєнним злочином.

Також ми розповідали, що стало відомо про смерть німкені Шані Лук, яку бойовики ХАМАСу викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. За словами ізраїльського президента Іцхака Герцога, дівчині відрубали голову.

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