Президент США Дональд Трамп зазначив, що ситуація нагадає те, що відбувалося з Пакистаном та Індією, і з іншими конфліктуючими країнами.

Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що вони зроблять це так само, як і Індія з Пакистаном - під його проводом, за допомогою торгівлі зі Сполученими Штатами, що привнесло розум, згуртованість та розсудливість у переговори "з двома чудовими лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення та зупинитися".

"Також, протягом мого першого терміну, Сербія і Косово були на межі великого конфлікту, як це бувало десятиліттями, і ця затяжна суперечка вже майже переросла у війну. Я зупинив це", - наголосив Трамп у Truth Social. І знову згадав про колишнього президента США Джо Байдена, який нібито нашкодив перспективам довгострокового миру "своїми дуже дурними рішеннями".

Трамп навів ще один приклад - Єгипет і Ефіопія та їхня суперечка через величезну дамбу, яка впливає на Ніл. Зараз ці країни перебувають поза військовими конфліктами, нібито завдяки втручанню американського президента.

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"Точно так само скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбуваються численні дзвінки та зустрічі. Я роблю багато, і мені ніколи не приписують заслуг, але це нормально - народ усе розуміє. Зробимо Близький Схід великим знову", - додав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп до цього заявляв, нібито США обрушать усю свою міць і силу на Іран, якщо він раптом нападе на американців у будь-якій формі. Тому він хоче "легко укласти угоду" між конфліктуючими країнами.

Крім того, повідомляється, що Ізраїль завершив масштабну серію ударів по ядерних об'єктах Ірану. Цілі охоплювали штаб-квартири Міноборони Ірану, ядерного проєкту SPND та інші об'єкти.

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