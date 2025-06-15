Своєю чергою, Іран завдав удару по Ізраїлю, внаслідок чого там є загиблі та багато поранених.

Армія Ізраїлю оголосила про те, що ізраїльські ВПС завершили масштабну серію ударів по низці цілей у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою.

У заяві ЦАХАЛ зазначалося, що цілі охоплювали штаб-квартири Міноборони Ірану, ядерного проєкту SPND і додаткові цілі, які "сприяли зусиллям іранського режиму з отримання ядерної зброї і де іранський режим сховав свій ядерний архів".

Іранське агентство Tasnim повідомляло, що внаслідок ізраїльського удару одна з адміністративних будівель Міноборони Ірану зазнала незначних пошкоджень, постраждав і SPND.

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При цьому, стало відомо, що нафтобаза в Тегерані стала новою ціллю атаки ізраїльтян. Там спалахнула пожежа.

Своєю чергою Іран завдав ударів по центральному Ізраїлю, внаслідок чого, за даними ізраїльських медиків, загинуло щонайменше троє людей. А за даними пожежно-рятувальних служб Ізраїлю, у центральній частині країни кілька будівель серйозно пошкоджено внаслідок атаки Ірану.

Крім цього, як повідомляє CNN з посиланням на джерела, операція Ізраїлю в Ірані може зайняти набагато більше часу і здійснюватися з негласного схвалення США.

Представники Білого дому та ізраїльської влади поділилися, що операція Ізраїлю проти Ірану, як очікується, триватиме "тижні, а не дні".

За словами ізраїльського чиновника, адміністрація президента США Дональда Трампа не висловлювала критики щодо тривалості операції. Представник Білого дому заявив, що там усе знають і негласно підтримують плани Ізраїлю.

Загалом же тривалість конфлікту залежатиме від реакції Ірану, сказав американський чиновник. Він підкреслив, що США не збираються вказувати Ізраїлю, що робити, окрім як захищати себе.

Удар Ізраїлю по Ірану

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала ударів по ядерних об'єктах Ірану. У країні почалися пожежі. Також унаслідок атаки було ліквідовано військову верхівку Ірану, а також провідних учених-ядерників.

Зі свого боку Іран почав завдавати ударів по Ізраїлю.

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