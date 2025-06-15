Іран готовий припинити завдавати ударів по Ізраїлю, якщо Ізраїль зупинить свої удари. Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.
"Ми захищаємо себе; наша оборона повністю законна. Ця оборона - наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, природно, припиняться і наші відповіді", - цитує його Al Arabiya.
Глава МЗС також заявив, що Іран готовий укласти угоду про відмову від ядерної зброї та її розробки, повідомляє Al Jazeera.
"Ми твердо переконані в тому, що не повинні володіти ядерною зброєю", - зазначив він.
Однак він виступив проти того, щоб позбавляти Іран права розвивати ядерну програму в мирних цілях.
Водночас Арагчі звинуватив Вашингтон у тому, що Сполучені Штати сприяли ударам Ізраїлю. За його словами, метою ударів був зрив переговорів про іранську ядерну програму, які вели через посередництво Оману Іран і США. Черговий раунд переговорів мав відбутися сьогодні, проте був скасований.
"[У] попередньому раунді переговорів американці представили низку пропозицій, які були не зовсім прийнятні для нас. Ми представили нашу відповідь і нашу точку зору, і ми повинні були представити зустрічну пропозицію. Наша пропозиція могла б відкрити двері для всеосяжної угоди з американцями", - сказав він.
Конфлікт Ірану та Ізраїлю
Як писали ЗМІ, Ізраїль протягом останніх 48 годин просив адміністрацію президента США Дональда Трампа приєднатися до війни з Іраном, щоб ліквідувати його ядерну програму.
Однак Дональд Трамп у своїй останній заяві наголосив, що США не беруть участі в поточному конфлікті. При цьому він заявив, що США можуть "легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту".