Іран готовий укласти ядерну угоду зі США.

Іран готовий припинити завдавати ударів по Ізраїлю, якщо Ізраїль зупинить свої удари. Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

"Ми захищаємо себе; наша оборона повністю законна. Ця оборона - наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, природно, припиняться і наші відповіді", - цитує його Al Arabiya.

Глава МЗС також заявив, що Іран готовий укласти угоду про відмову від ядерної зброї та її розробки, повідомляє Al Jazeera.

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"Ми твердо переконані в тому, що не повинні володіти ядерною зброєю", - зазначив він.

Однак він виступив проти того, щоб позбавляти Іран права розвивати ядерну програму в мирних цілях.

Водночас Арагчі звинуватив Вашингтон у тому, що Сполучені Штати сприяли ударам Ізраїлю. За його словами, метою ударів був зрив переговорів про іранську ядерну програму, які вели через посередництво Оману Іран і США. Черговий раунд переговорів мав відбутися сьогодні, проте був скасований.

"[У] попередньому раунді переговорів американці представили низку пропозицій, які були не зовсім прийнятні для нас. Ми представили нашу відповідь і нашу точку зору, і ми повинні були представити зустрічну пропозицію. Наша пропозиція могла б відкрити двері для всеосяжної угоди з американцями", - сказав він.

Конфлікт Ірану та Ізраїлю

Як писали ЗМІ, Ізраїль протягом останніх 48 годин просив адміністрацію президента США Дональда Трампа приєднатися до війни з Іраном, щоб ліквідувати його ядерну програму.

Однак Дональд Трамп у своїй останній заяві наголосив, що США не беруть участі в поточному конфлікті. При цьому він заявив, що США можуть "легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту".

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