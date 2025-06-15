Також він пригрозив Ірану обрушити на нього всю міць, якщо той наважиться напасти на США.

США не беруть участі в поточному конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Про це заявив президент США Дональд Трамп. "США не мають жодного стосунку до атаки на Іран сьогодні", - написав Трамп у соцмережі Truth Social, передає Бі-бі-сі.

"Якщо Іран нападе на нас у будь-якій формі, США обрушать на нього всю міць і силу своїх Збройних сил на рівні, якого світ ще не бачив", - пригрозив Трамп.

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"Проте ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту", - висловив думку американський президент.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану

13 червня ізраїльська армія завдала ударів по ядерних об'єктах Ірану, унаслідок чого значну їх частину було зруйновано.

Також під час спецоперації ЦАХАЛ ліквідував військових топ-посадовців Ірану, а також провідних учених, які були задіяні в іранській ядерній програмі.

У відповідь Іран ударив по Ізраїлю. За останніми даними внаслідок цих атак є загиблі та багато поранених.

Сьогодні вранці Ізраїль заявив, що завершив масштабну серію ударів по ядерних об'єктах Ірану. Водночас, стало відомо, що нафтобаза в Тегерані стала новою метою атаки ізраїльтян. Там спалахнула пожежа.

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