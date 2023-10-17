Білий дім хоче поєднати в одному пакеті допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Ізраїль звернувся до США з проханням про екстрену військову допомогу загальною вартістю 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Цю інформацію журналістам підтвердили три офіційні особи, знайомі із запитом, яких видання не називає. У неділю лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер під час візиту в Тель-Авів казав, що обговорювалися поставки Ізраїлю 155-міліметрових боєприпасів, боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні.

Також видання зазначає, що американські законодавці та Білий дім зараз розробляють великий законодавчий пакет, який пов’язує в одне ціле допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також фінансування витрат на укріплення кордону США з Мексикою. Останнє є однією з популістичних вимог республіканців.

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Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Ізраїль раптово дав задню і поставив під сумнів проведення великої наземної операції в Газі. За словами речника ЦАХАЛу, війна проти ХАМАСу обов’язково продовжиться, але в якому форматі – ще обговорюється.

На цьому тлі Джо Байден їде на Близький схід, аби провести переговори з лідерами Йорданії, Єгипту і Палестини щодо загроз, які несе для регіону війна Ізраїлю проти ХАМАС.

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