У Сенаті США пропонують розглянути питання про додаткове фінансування оборони Ізраїлю.

Американські сенатори готують закон, який спрямований на надання допомоги Ізраїлю для захисту у світлі масованої атаки, здійсненої бойовиками угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Як зазначається на сайті комітету сенаторів США, голова сенатського комітету з міжнародних відносин Бен Кардін (демократ від штату Меріленд) виступив із заявою про підтримку Ізраїлю і запропонував прийняти закон, який надасть йому інструменти, необхідні для самозахисту. Також сенатор підкреслив гостру необхідність затвердити посла США в Ізраїлі.

"Як заявив президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму і робити все необхідне в найближчі дні й тижні для захисту свого народу. Я сумую за втратою безвинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх будинків, і за тих, хто продовжує наражатися на небезпеку", - зазначив Кардін.

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Сенатор заявив, що уряд і Конгрес США зобов'язані запропонувати Єрусалиму допомогу, яка "лягла в основу американо-ізраїльських відносин з моменту їх заснування".

"Я маю намір за першої можливості просувати законопроект, який буде зосереджений на наданні Ізраїлю того, що йому потрібно для самозахисту. Це включає в себе поповнення системи протиракетної оборони "Залізного купола", що гарантує постійну доступність таких перехоплювачів. Я також закликаю розглянути питання про додаткове фінансування оборони Ізраїлю, оскільки він долає безпосередні наслідки цього терористичного нападу", - сказав Кардін.

Також він буде просувати прийняття резолюції, що зміцнює прихильність США відносинам з Ізраїлем.

"Зараз як ніколи важливо, щоб у нас був затверджений Сенатом посол в Ізраїлі. Ось чому я сподіваюся, що мої колеги приєднаються до мене і негайно затвердять держсекретаря Джейкоба Дж. Лью на посаді нового посла США в Ізраїлі", - зазначив сенатор.

ХАМАС напав на Ізраїль - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня рано вранці палестинське угруповання ХАМАС атакувала на Ізраїль. Бойовики з Сектора Гази здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, а також прорвали кордон і просунулися на десятки кілометрів углиб, вбиваючи мирних жителів і захоплюючи їх в заручники.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС і завдає ударів у відповідь по сектору Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни. Пізніше він повідомив про закінчення першої фази війни після суботнього нападу бойовиків ХАМАС на країну і додав, що Ізраїль вступає в довгу і важку війну.

США засудили напад ХАМАС і її союзників на Ізраїль і висловили солідарність з владою і народом країни. Президент Джо Байден запевнив, що повністю підтримує право Ізраїлю на самооборону.

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