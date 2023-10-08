У Сенаті заявили, що США зобов'язані запропонувати Ізраїлю допомогу / фото ua.depositphotos.com

Американські сенатори готують закон, який спрямований на надання допомоги Ізраїлю для захисту у світлі масованої атаки, здійсненої бойовиками угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Як зазначається на сайті комітету сенаторів США, голова сенатського комітету з міжнародних відносин Бен Кардін (демократ від штату Меріленд) виступив із заявою про підтримку Ізраїлю і запропонував прийняти закон, який надасть йому інструменти, необхідні для самозахисту. Також сенатор підкреслив гостру необхідність затвердити посла США в Ізраїлі.

"Як заявив президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму і робити все необхідне в найближчі дні й тижні для захисту свого народу. Я сумую за втратою безвинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх будинків, і за тих, хто продовжує наражатися на небезпеку", - зазначив Кардін.

Відео дня

Сенатор заявив, що уряд і Конгрес США зобов'язані запропонувати Єрусалиму допомогу, яка "лягла в основу американо-ізраїльських відносин з моменту їх заснування".

"Я маю намір за першої можливості просувати законопроект, який буде зосереджений на наданні Ізраїлю того, що йому потрібно для самозахисту. Це включає в себе поповнення системи протиракетної оборони "Залізного купола", що гарантує постійну доступність таких перехоплювачів. Я також закликаю розглянути питання про додаткове фінансування оборони Ізраїлю, оскільки він долає безпосередні наслідки цього терористичного нападу", - сказав Кардін.

Також він буде просувати прийняття резолюції, що зміцнює прихильність США відносинам з Ізраїлем.

"Зараз як ніколи важливо, щоб у нас був затверджений Сенатом посол в Ізраїлі. Ось чому я сподіваюся, що мої колеги приєднаються до мене і негайно затвердять держсекретаря Джейкоба Дж. Лью на посаді нового посла США в Ізраїлі", - зазначив сенатор.

Читайте також:
Армія оборони Ізраїлю розповіла про результати останніх ударів по сектору Гази
Армія оборони Ізраїлю розповіла про результати останніх ударів по сектору Гази
Армія Ізраїлю задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС, - премʼєр Нетаньягу
Армія Ізраїлю задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС, - премʼєр Нетаньягу
Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, - Зеленський (відео)
Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, - Зеленський (відео)
Атака ХАМАС на Ізраїль. Перший раунд за Іраном
Атака ХАМАС на Ізраїль. Перший раунд за Іраном
Радбез ООН збереться на екстрене засідання через атаку ХАМАС на Ізраїль
Радбез ООН збереться на екстрене засідання через атаку ХАМАС на Ізраїль
Зеленський засудив атаку на Ізраїль: Право на захист не підлягає сумніву
Зеленський засудив атаку на Ізраїль: "Право на захист не підлягає сумніву"

ХАМАС напав на Ізраїль - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня рано вранці палестинське угруповання ХАМАС атакувала на Ізраїль. Бойовики з Сектора Гази здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, а також прорвали кордон і просунулися на десятки кілометрів углиб, вбиваючи мирних жителів і захоплюючи їх в заручники.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС і завдає ударів у відповідь по сектору Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни. Пізніше він повідомив про закінчення першої фази війни після суботнього нападу бойовиків ХАМАС на країну і додав, що Ізраїль вступає в довгу і важку війну.

США засудили напад ХАМАС і її союзників на Ізраїль і висловили солідарність з владою і народом країни. Президент Джо Байден запевнив, що повністю підтримує право Ізраїлю на самооборону.

Вас також можуть зацікавити новини: