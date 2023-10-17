Після 10 днів жорстких бомбардувань Гази наземна операція так і не почалася, а тепер може і не відбутися зовсім.

Після тривалих бомбардувань Сектора Газа армія оборони Ізраїлю готується до наступного етапу своєї кампанії, але це не обов’язково буде наземна операція на території Палестини. Про це заявив речник ЦАХАЛу Річард Гехт на брифінгу з журналістами, повідомляє Reuters.

"Ми готуємося до наступних етапів війни. Ми не сказали, якими вони будуть. Усі говорять про наземний наступ. Це може бути щось інше", — сказав він.

Яким має бути наступний етап війни з ХАМАС, Гехт не уточнив.

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Ізраїль готується до вторгнення в Газу

Як писав УНІАН, минулого тижня Ізраїль закликав цивільне населення Гази евакуюватися на південь сектору, адже ізраїльська армія готується до проведення масштабної наземної операції.

Очікувалося, що після тижня жорстких бомбардувань ЦАХАЛ зайде в Газу вже минулими вихідними, проте цього не сталося. Із поки що не зовсім зрозумілих причин наземну операцію відклали.

Втім, непрямі свідчення вказуються, що армія Ізраїлю певний час готувалася саме до повномасштабного наземного вторгнення. Зокрема для боїв у міських умовах спішно готували танки "Меркава", встановлючи на них відомі з російсько-української війни антидронові "мангали".

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