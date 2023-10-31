Ізраїльські війська продовжуть наступ вглиб утримуваної ХАМАСом території.

Армія оборони Ізраїлю досягла "значних" успіхів під час наземної операції в секторі Газа, але за це вона "платить високу ціну". Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, якого цитує Times of Israel.

"Тривають бої проти сил, які діють [у Газі], і результати та досягнення на полі бою дуже високі. На жаль, на війні також є ціна, і ціна минулого дня була високою. Попри це, ми так само налаштовані продовжувати і перемагати", — зазначив Галлант.

В прес-службі ЦАХАЛу сьогодні над вечір повідомили, що двоє ізраїльських солдатів загинули в боях на території Сектору Газа, ще двоє отримали поранення.

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Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що бойові дії в секторі Газа стають складнішими, оскільки війська діють глибше на території, яку контролює ХАМАС.

"Це складний рукопашний бій. У тих запеклих боях, які сьогодні точилися, ми втратили бійців", – заявив він.

За словами Хагарі, двоє солдатів загинули під час штурму опорного пункту ХАМАС у місті Джабалія на півночі Сектору Газа.

Битва за Сектор Газа – останні новини

Як писав УНІАН, армія Ізраїлю поступово розширила наземну операцію в Секторі Газа, перейшовши від точкових операцій спецпризначенців і розвідки до більш широкої операції загальноармійських підрозділів.

Одним з напрямків цієї операції стала зачистка підземних тунелів та бункерів ХАМАСу. Іх знищують ударами з повітря та силами піхоти.

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