На відео видно, як танк ЦАХАЛу атакує автівку на цій дорозі.

Вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа та перерізали ключову автомагістраль Палестини.

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на військового кореспондента Емануеля Фабіана та очевидців, танки були помічені в районі Зайтун.

Фабіан опублікував відео, на якому танк ЦАХАЛу атакує автівку на дорозі Салах-ад-Дін поблизу міста Газа.

Зазначається, що ця автомагістраль є головною дорогою Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі. Дорога названа на честь мусульманського полководця 12-го століття.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Нагадаємо, днями речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази та перехід до наступної фази війни.

Вчора радник Білого дому з питань національний безпеки Джейк Салліван назвав реальним ризик того, що арабо-ізраїльський конфлікт переросте у регіональний.

"Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", - заявив він.

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