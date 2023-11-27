Додаткове перемир’я триватиме два дні, його можуть знову пролонгувати.

Ізраїль та ХАМАС за посередництва Катару досягли домовленості про продовження тимчасового перемир’я ще на два дні. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.

"В рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарної паузи ще на два дні в секторі Газа", – написав він у соцмережі X (колишній Твіттер).

ХАМАС також заявив, що домовився про дводенне продовження перемир'я за посередництва Катару і Єгипту.

Відео дня

"Було досягнуто домовленості з братами в Катарі та Єгипті про продовження тимчасового гуманітарного перемир’я ще на два дні на тих самих умовах, що й у попередньому перемир’ї", – сказав офіційний представник ХАМАС у телефонній розмові з Reuters.

Від Ізраїлю поки що не було офіційних коментарів, але досягнення домовленості підтвердив представник Білого дому Джон Кірбі.

Як пише Times of Israel, Кірбі пояснив, що за додаткові два дні перемир’я ще 20 ізраїльських жінок і дітей будуть звільнені з полону ХАМАС.

Угода про чотириденне припинення вогню від самого початку передбачала можливість його пролонгації за умови, що ХАМАС оплачуватиме кожен наступний день тиші, відпускаючи по 10 заручників.

Кірбі також розповів, що з сьогоднішнім звільненням вже четвертої групи заручників виникла затримка, оскільки ХАМАС спочатку планував звільнити кількох дітей, а їхніх матерів залишити в полоні.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Як писав УНІАН, минулого тижня Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про тимчасове припинення вогню. Базова угода передбачала 4 дні тиші з обох боків, звільнення близько 50 ізраїльських заручників у чотири етапи в обмін звільнення з ізраїльських тюрем близько 150 палестинців.

В обох випадках йшлося про звільнення жінок, дітей та підлітків, але ХАМАС звільнив з полону і кількох чоловіків – громадян Таїланду, Філіппін і Росії.

Також домовленості передбачали поставки гуманітарної допомоги в сектор Газа, де фактично вся інфраструктура зруйнована, пошкоджена, або просто не працює через активні бойові дії.

Початкове чотириденне перемир'я мало закінчитися в ніч на вівторок.

Вас також можуть зацікавити новини: