За словами ізраїльского прем'єра, головними цілями війни є знищення ХАМАС, повернення додому всіх заручників і забезпечення того, щоб анклав "ніколи знову не став загрозою для Ізраїлю".

На тлі переговорів про продовження режиму припинення вогню в секторі Газа прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наполягає на тому, що Ізраїль відновить свою військову кампанію з повалення палестинського угруповання ХАМАС. Про це інформує The Times of Israel.

Зокрема, за словами Нетаньяху, головними цілями війни є "знищення терористичної" групи, яка керує Газою, повернення додому всіх заручників, захоплених під час різанини 7 жовтня, і забезпечення того, щоб анклав "ніколи знову не став загрозою для Ізраїлю".

Видання зазначає, що перед очікуваним звільненням шостої групи заручників цього вечора Нетаньяху вітає повернення викрадених ізраїльтян, яке, за його словами, минулого тижня звучало "уявним".

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"Останніми днями я чув запитання: чи повернеться Ізраїль до бойових дій після завершення цього етапу повернення наших заручників? Моя відповідь – однозначно так. Ми не зможемо не повернутися до боротьби до кінця", - підкреслив глава ізраїльського уряду.

Війна Ізраїлю та ХАМАС - останні новини

У понеділок, 27 листопада, Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир’я.

"Було досягнуто домовленості з братами в Катарі та Єгипті про продовження тимчасового гуманітарного перемир’я ще на два дні на тих самих умовах, що й у попередньому перемир’ї", – сказав офіційний представник ХАМАС.

Також УНІАН повідомляв, що напередодні ХАМАС порушив перемир'я. Так, в Армії оборони Ізраїлю заявили, щогрупу її військових на півночі сектору Газа атакували трьома вибуховими пристроями.

При цьому західні політики наполягають на тому, що режим тиші має тривати, адже серед заручників, захоплених терористами 7 жовтня, чимало людей з подвійним громадянством.

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