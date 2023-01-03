У МЗС заявили, що Ізраїль у будь-якому випадку продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що змінить політику МЗС щодо України та російсько-української війни.

Про це він заявив під час церемонії вступу на посаду, пише Haaretz.

Відзначається, що вже сьогодні, 3 січня, Коен збирається поговорити по телефону з російським колегою Сергієм Лавровим. Це будуть перші переговори між главами МЗС Ізраїлю та Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Відео дня

"У російсько-українському питанні ми одне зробимо напевно – ми будемо менше публічно виступати", - пообіцяв він.

За словами Коена, Ізраїль у будь-якому випадку продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. Однак міністр відмовився коментувати прохання України про постачання систем протиповітряної оборони.

Як відомо, попередній міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід не спілкувався з колегою із РФ після початку російського вторгнення.

Війна в Україні: роль Ізраїлю

Ізраїль з початку війни тривалий час утримувався від надання Україні військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною. У жовтні 2022 року влада Ізраїлю заявляла, що країна не постачатиме Україні озброєння.

Згодом Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц знову підтвердив, що його країна не буде передвать Україні системи ППО.

У листопаді 2022 року ЗМІ писали, що Ізраїль дозволив членам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами.

Вас також можуть зацікавити новини: