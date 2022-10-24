Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Рєзніковим. За підсумками телефонних переговорів стало відомо, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО давати не буде.

Про це з посиланням на Міноборони Ізраїлю повідомляє The Jerusalem Post.

Як зазначає видання, Ганц провів "позитивну дискусію" з Резніковим. Під час телефонної розмови міністр оборони України розповів про ситуацію в країні на тлі повномасштабного вторгнення РФ. За підсумком Ганц і Резніков домовилися "продовжити професійний діалог з метою надання допомоги Україні в розвитку цивільної системи раннього попередження".

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Як виявилося, Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього попередження про ракетний напад, але не надасть ніяких систем озброєння, незважаючи на те, що раніше наша країна запитувала ППО. Ганц пояснив причину відмови "оперативним обмеженням".

"Міністр Ганц висловив співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю людей під час конфлікту і заклопотаність з приводу гуманітарної кризи в результаті війни. Він також підкреслив позицію Ізраїлю щодо українського народу і його західних союзників, висловивши свою прихильність підтримці України шляхом доставки гуманітарної допомоги та рятувального оборонного обладнання", - повідомляє видання.

Незабаром переговори з Міністром оборони Ізраїлю прокоментував сам Резніков. У своєму Twitter він написав:

"Ми обговорили ситуацію з безпекою в Україні, а також шляхи подальшого розвитку нашого двостороннього співробітництва. Ми також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги".

Україна просила в Ізраїлю ППО: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ізраїль утримується від надання військової допомоги. 24 вересня президент України заявив, що він в шоці через відсутність допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

16 жовтня стало відомо, що ізраїльський міністр заявив, що настав час Україні отримати військову допомогу. 18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО. 21 жовтня прем'єр Ізраїлю заявив, що його країна не постачатиме Україні озброєння.

Однак 23 жовтня стало відомо, що Ізраїль, за даними ЗМІ, атакував місце збирання іранських дронів в Сирії. Крім цього, Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами.

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