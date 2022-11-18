Ізраїль попросив усі сторони, що беруть участь в угоді з продажу стратегічних матеріалів, не розголошувати її публічно, щоб "не розсердити Путіна".

Влада Ізраїлю дозволила країнам-членам НАТО постачати Україні озброєння, яке містить ізраїльські компоненти, а також профінансувала закупівлю "стратегічних матеріалів" для України.

Як повідомило видання Haaretz, ізраїльське міністерство оборони нещодавно пом'якшило свої рекомендації і погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Великобританія, можуть поставляти Україні системи озброєнь, що містять ізраїльські компоненти, "такі як електрооптичні системи і системи управління вогнем".

Також видання з’ясувало, що під тиском американської адміністрації Ізраїль нещодавно погодився профінансувати "стратегічні матеріали" на мільйони доларів для допомоги Україні.

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За даними трьох високопоставлених європейських дипломатичних чиновників, американці хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї.

Але після переговорів між урядами двох країн сторони вирішили, що Ізраїль профінансує стратегічні матеріали.

Платіж на суму в кілька мільйонів доларів був перерахований країні-члену НАТО, яка бере активну участь у постачанні військової техніки в Україну. Ця країна закупила стратегічні матеріали і відправила їх в Україну. Про які саме матеріали йдеться, виданню невідомо.

При цьому Ізраїль попросив усі сторони, що беруть участь в угоді з продажу стратегічних матеріалів, не розголошувати її публічно, щоб "не розсердити Путіна".

Війна в Україні: допомога від Ізраїлю

У жовтні 2022 року прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Рєзніковим. За підсумками телефонних переговорів стало відомо, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО давати не буде.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись – він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор.

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