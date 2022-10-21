Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід вважає, що якщо в Україну будуть поставлені системи ППО "Залізний купол", то це стане "переходом кордонів".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новини Ізраїлю".

"Ми стали на бік України. Ми були першою, і якщо я не помиляюся, і залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід. Відео дня

"Але я - прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Всі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно таким же чином", - виправдав своє рішення Лапід.

При цьому, у нього запитали, в чому проблема направити в Україну, наприклад, системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

"Це якийсь перехід кордонів, перехід, який з багатьох причин, мені здається невірним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - висловив своє бачення ситуації ізраїльький прем'єр.

Ізраїль і Україна

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.

Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони. За даними видання Axios, уряд України 18 жовтня направив офіційний запит до Ізраїлю з проханням надати системи протиповітряної оборони, які дозволять протидіяти іранським балістичним ракетам і дронам-камікадзе. Йдеться про такі системи, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

При цьому президент України Володимир Зеленський критикував Ізраїль за відсутність допомоги Києву. Так, 24 вересня він заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: