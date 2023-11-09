Хезболла отримала російські протикорабельні ракети через Сирію.

На озброєнні ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран, можуть бути потужні російські протикорабельні ракети "Яхонт" (експортний варіант П-800 "Онікс"), які вона може застосувати проти військових кораблів США.

Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела, знайомі з арсеналом угруповання. За їхніми словами, коли лідер "Хезболли" Саїд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що в його угруповання є щось припасене для американських кораблів у цьому регіоні, він мав на увазі якраз російські ракети "Яхонт" із дальністю дії 300 км.

Насралла заявив у своєму виступі, що військові кораблі США у Середземному морі "нас не лякають і не будуть лякати". "Ми підготувалися до флотів, якими ви нам погрожуєте", - сказав він.

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США заявляють, що їхні військово-морські сили в Середземному морі, котрі включають два авіаносці та кораблі підтримки, розгорнуті для запобігання поширенню конфлікту в регіоні шляхом стримування Ірану, який підтримує такі групи, як ХАМАС, "Хезболла" і палестинський Ісламський джихад.

"Хезболла" сприймає військові кораблі США як пряму загрозу через їхню здатність завдавати ударів по угрупованню і її союзникам.

Відзначається, що "Хезболла" могла придбати ракети "Яхонт" в Сирії після того, як сили угруповання були розгорнуті там більше десяти років тому,для допомоги президенту Башару Асаду у веденні громадянської війни.

Сирійська армія вже давно озброюється Росією. Москва заявила, що в 2010 році підписала угоду про відправку в Дамаск протикорабельних крилатих ракет, включаючи варіант "Яхонт".

Одне з джерел повідомило Reuters, що протикорабельні можливості "Хезболли" значно розширилися з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, вдаривши по ізраїльському військовому кораблю в Середземному морі під час війни з Ізраїлем.

"Є "Яхонт" і, звичайно, є ще щось крім нього", - сказало джерело, не вдаючись у подробиці.

Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти ворожих їм військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.

Троє нинішніх і один колишній американський чиновник заявили, що "Хезболла" зібрала вражаючий арсенал озброєнь, включаючи протикорабельні ракети.

"Очевидно, що ми приділяємо цьому велику увагу... і серйозно ставимося до їхніх можливостей", - сказав один із чиновників, не коментуючи безпосередньо, чи є в угруповання ракети "Яхонт".

Офіційні особи США додали, що нещодавно розгорнуті в регіоні Військово-морські сили США мають засоби захисту від ракет, що наближаються.

Раніше Насер Канділ, ліванський політолог, близький до "Хезболли", пояснив, як ракети "Яхонт", що знаходяться в арсеналі угруповання, можуть бути використані проти військових кораблів США.

Він назвав ракету "найголовнішим призом" за участь "Хезболли" у війні в Сирії, де угруповання допомогло переломити хід громадянської війни на користь Асада.

Ракети Яхонт - що відомо

Згідно зі звітом Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ракета "Яхонт" наближається до цілі на малій висоті - від 10 до 15 метрів над землею - щоб уникнути виявлення.

"Яхонт" був створений в 1999 році як експортний варіант ракети П-800" Онікс", вперше розробленої в 1993 році. Ракета може запускатися з повітря, землі або з підводних човнів, повідомляє CSIS.

Війна в Ізраїлі - розширення конфлікту

Нагадаємо, Пентагон направив військові кораблі в Східне Середземномор'я після 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із сектора Гази в результаті чого, за словами ізраїльскої сторони, загинули 1400 осіб.

За словами палестинських офіційних осіб, підконтрольних ХАМАСу, з тих пір в результаті ізраїльських атак на сектор Гази загинуло понад 10000 палестинців.

"Хезболла" веде перестрілку з ізраїльськими військами на ліванському кордоні з 8 жовтня. Це знаменує собою найсерйознішу ескалацію конфлікту з часів війни 2006 року. Однак "Хезболла" досі використовувала лише частину свого арсеналу, а сутички в основному обмежувалися прикордонною зоною.

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