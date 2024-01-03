Звіт американської розвідки знімає всі питання щодо підтримки з боку США дій Ізраїлю по зачистці цього об'єкту.

Бойовики ХАМАС використали лікарню "Аль-Шифа" в секторі Гази як командний пункт та склад зброї. Там же вони утримували кілька заручників.

Про це йдеться в розсекреченій доповіді розвідки США, передає The New York Times. За словами представника розвідки, знайомого з документом, бойовики залишили лікарню та підземні бункери під її приміщеннями за кілька днів до її переходу під контроль ізраїльської армії, знищивши документи та електронне обладнання. Такі висновки зроблені на підставі розвідданих, як американських, так і ізраїльських.

Звіт американської розвідки, надісланий представникам Конгресу, підтверджує вихідні висновки розвідслужб США, на підставі яких Білий дім висловлював підтримку діям Ізраїлю під час операції на території лікарні.

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Ситуація навколо лікарні "Аль-Шифа"

Нагадаємо, операція ЦАХАЛ з очищення лікарні від бойовиків викликала підвищену міжнародну увагу та критику на адресу Ізраїлю з боку правозахисних організацій за невиправдане застосування сили проти цивільного об'єкта.

Ізраїль заявляв, що лікарня та підземні структури на її території використовуються бойовиками ХАМАСу, що перетворило її на законний об'єкт атак. Згодом під медичним комплексом виявили тунелі, які, як стверджують ізраїльські представники, використовувалися бойовиками.

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