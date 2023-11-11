Ряд тіл не ідентифіковані, і незрозуміло, чи всі з майже 240 заручників, які нібито утримуються ХАМАСом, ще живі.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомляє, що офіційне число загиблих в результаті кривавої атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня знижено до 1200 осіб. Ізраїльські чиновники раніше оцінювали кількість загиблих у 1400.

Як пише Associated Press, у міністерстві не пояснили причину перегляду. Але ізраїльський чиновник повідомив, що кількість була змінена після кропіткого тижневого процесу ідентифікації тіл, багато з яких були понівечені або спалені.

Чиновник заявив, що остаточне число загиблих ще може змінитися. Він сказав, що ряд тіл не ідентифіковані, і незрозуміло, чи всі з майже 240 заручників, які нібито утримуються ХАМАСом, ще живі. Чиновник говорив на умовах анонімності до офіційної заяви уряду.

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Війна Ізраїлю проти ХАМАС - деталі

Ізраїль дав згоду на щоденні чотиригодинні перерви в бойових діях в секторі Газа, щоб палестинці могли покинути північну частину анклаву.

Якнайшвидшому закінченню збройного протистояння в секторі Газа може допомогти припинення громадянських конфліктів, які можуть спонукати людей вступати до лав палестинських бойовиків. Про це заявив головний військовий радник президента США Джо Байдена, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

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