Ізраїль почне вводити чотиригодинні паузи в районах північної частини сектора Гази щодня.

Ізраїль дав згоду на щоденні чотиригодинні перерви в бойових діях в секторі Гази, щоб палестинці могли покинути північну частину анклаву.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Reuters. Така домовленість була досягнута в ході переговорів між американською та ізраїльською владою.

"Ізраїль почне вводити чотиригодинні паузи в районах північної частини сектора Гази кожен день, причому оголошення про перерви буде робитися за 3 години до їх початку", - розповів подробиці Кірбі. Він додав, що ці паузи дадуть можливість мирним жителям вийти з небезпечних зон, доставити гуманітарні вантажі і звільнити заручників в Газі.

Відео дня

"Ми вважаємо, що це важливі перші крок, і ми хочемо, щоб вони тривали до тих пір, поки це необхідно", – висловив надію Кірбі.

При цьому, за його словами, припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС недоцільно, оскільки це допоможе бойовикам і "узаконить те, що вони зробили 7 жовтня".

Напад ХАМАС на Ізраїль

В ході нападу ХАМАС на прикордонні території Ізраїлю 7 жовтня, було вбито 1400 ізраїльтян, ще 240 взято в заручники. Ізраїль у відповідь почав спецоперацію і в рамках якої проводить бомбардування сектора Гази і наземне вторгнення ізраїльської армії в Газу.

Вас також можуть зацікавити новини: