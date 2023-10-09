Лариса Козова Тетяна Стежар
7 жовтня відбулася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль / Колаж УНІАН, фото УНІАН, скріншот з відео

"Ізраїльтяни, у більшості, спокійні, всі вірять в армію. А ми упіймали флешбеки з війною в Україні", - українці в Ізраїлі

18:41, 09.10.2023
7 хв. Статті

Вранці 7 жовтня відбулася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. УНІАН поспілкувався з українцями, які, тікаючи від війни в Україні, опинилися у центрі цих трагічних подій.

Рятуючись від війни, одеситка Наталя виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення РФ, і після поневірянь рік тому опинилася в Ізраїлі. Їй вдалося орендувати квартиру в Хайфі та влаштуватися на роботу до місцевого магазину. Вона розповіла, що вранці 7 жовтня знала, що на півдні країни стався теракт, був ракетний обстріл, але всю жахливість цього усвідомила не одразу.

"Не усвідомлюючи того, що відбувається, вирушили на пляж. Приїхали до моря, а узбережжя порожнє – незвичне видовище для суботнього дня! У цей час зателефонував знайомий, який працює на заводі, за кілька кілометрів від міста. Він розповів, що мав виїхати на зміну, але автобус за ним не прийшов… Дізнавшись, що я на пляжі, наказав швидше повертатися додому. Також він сказав не наближатися до "арабських кварталів"", – розповіла УНІАН українка.

Дорогою до орендованої квартири вона помітила, що зазвичай жваві вулиці Хайфи незвично порожні. Того дня пані Наталя з дому не виходила, а у неділю пішла на роботу.

Відео дня

"У магазині був повний аншлаг! Натовпи покупців! Люди запасалися продуктами – з прилавків згрібали абсолютно все. Як тільки ми розкладали новий товар, він зникав – вода, шоколад, попкорн. Загальна паніка передалася і мені…", – каже пані Наталя.

Жінка також переживає через обстріли, але розраховує на бомбосховище у будинку навпроти. Каже, що Ізраїль більш пристосований до повітряних атак, але люди шоковані, оскільки такого теракту тут не пригадають навіть літні ізраїльтяни.

За словами пані Наталії, на вулицях – багато військових, над головою – винищувачі, шум яких особливо чутно вночі. На сьогодні люди продовжують скуповувати харчі та товари першої необхідності. При цьому, як запевняє жінка, дефіциту продуктів на півночі країни наразі немає.

На вулицях Ізраїлю – багато військових, розповіла українка / фото ілюстративне ua.depositphotos.com

Ще одна наша землячка Інна проживає у Тель-Авіві. Вона з чоловіком переїхала до дітей в Ізраїль також через війну, яку  РФ розв'язала проти України.

"Виїжджаючи сюди, навіть припустити не могла, що з-під одних ракетних атак потраплю під інші. Звичайно, ми злякалися... Благо, живемо у новому будинку і в нашій квартирі є "кімната-бомбосховище". У нас інша проблема – ми зараз із двома онуками. Раніше дочка з чоловіком на тиждень поїхали у відпустку, їхній зворотний рейс скасували, і вони поки що не можуть повернутися до Ізраїлю", - розповіла вона.

На вулицю літнє подружжя майже не виходить – лише ненадовго погуляти з онуками біля будинку.

"Зараз наш південь у вогні, Ашдод (місто-порт, – УНІАН) палає… Сьогодні ракета прилетіла навіть у міжнародний аеропорт у Тель-Авіві. Там хаос, про жертви, постраждалих поки не знаємо…", - каже пенсіонерка.

Киянка Олеся прилетіла до рідних, які отримали притулок в Ізраїлі, ховаючись від війни в Україні, напередодні масштабної атаки ХАМАС на південь країни. Розповідає, що хотіла геть не такої зустрічі з рідними, коли, замість прогулянок, потрібно ховатися в укриття.

"Але тут по-іншому працює протиповітряна тривога. Коли вона голосить, треба буквально за секунди зібратися і вибігти до під’їзду, якщо там розташоване сховище (в нашому будинку в Ізраїлі саме так). І у сховищі треба перебувати не до сигналу "відбій тривоги", як в Україні, а 10-15 хвилин. Так тут працює "Залізний купол": якщо сирена почалася, полетіли ракети, і десь стільки часу "куполу" треба дати на їх знешкодження", - зазначає вона.

Пані Олеся розповідає, що у передмісті Тель-Авіва, де зараз перебуває, більше лякають звуки сирен – дуже гучні – ніж обстріли. Попри те, що існує думка, мовляв, українці звикли до ракетних атак ще в Україні, те, що відбувається в Ізраїлі – дуже страшно. І особливо лякають панічні настрої.

"Тут теж розповсюджуються якісь чутки, нагнітання, мовляв, араби зараз вийдуть на вулиці міст та почнуть усіх різати. Адже тут дуже багато місцевих громадян арабського походження, є і компактні місця їх проживання, навіть цілі "арабські містечка"…", - розповідає пані Олеся.

За її словами, ті ізраїльтяни, з ким доводилося перетинатися, доволі спокійно сприймають ситуацію, хоча дуже шоковані, що в принципі відбувся такий прорив ХАМАС із Сектора Газа.

"У людей є питання до керівництва країни, які вони ще поставлять. Але всі вірять в армію. І українці тут теж вірять в ЦАХАЛ приблизно, як в ЗСУ", - констатує вона.

Українці в Ізраїлі теж вірять в ЦАХАЛ приблизно, як в ЗСУ / фото ілюстративне wikipedia.org

Це підтверджує ізраїльський лікар невідкладних станів Борис Бриль.

"Коли зараз говорять про евакуацію громадян інших країн, то, якщо говорити про українців, варто не панікувати, а дивитися правді в очі. Якщо відкинути емоції, то, попри складну ситуацію в Ізраїлі, тут, на загал, все-таки безпечніше, ніж в Україні. Головне – не панікувати. Знаю, що деякі українці піймали флешбеки (психологічне явище, у якому в людини виникають раптові, зазвичай сильні, повторні переживання минулого досвіду чи його елементів). Але це психологія. А реальність в тому, що ізраїльська армія дуже потужна. Протягом доби території, захоплені іранською організацією ХАМАС (так, це абсолютно іранська організація), були звільнені. І зараз йде її знищення", - розповів він УНІАН.

За його словами, попри велику кількість жертв, Ізраїль вміє справлятися з такими ситуаціями, тож дасть раду й зараз.

"Для медика це ситуація стандартна, можна навіть  сказати – щоденна. Просто розмір роботи, яку маємо провести, значно більший. Особливо важко тим спеціалістам, які опинилися на півдні країни. Але інші приходять їм на допомогу", - розповів він УНІАН і додав, що й сам буквально завтра поїде працювати на південь Ізраїлю.

За даними МЗС України, на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тисяч українців. Станом на 9 жовтня відомство відомство має понад сто звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю через скасування авіарейсів.

"Тому наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги", - розповів речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.

За його словами, штаб МЗС, посольство та представники інших відомств України працюють над пошуком інших шляхів виїзду з Ізраїлю. Ніколенко зазначив, що громадяни України, які вже є у списку, мають очікувати від українського посольства інструкцій щодо подальших дій, а тих, хто ще не повідомив посольству про себе, дипломати просять вийти на зв’язок.

Лариса Козова, Тетяна Стежар

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