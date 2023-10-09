"Ізраїльтяни, у більшості, спокійні, всі вірять в армію. А ми упіймали флешбеки з війною в Україні", - українці в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня відбулася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. УНІАН поспілкувався з українцями, які, тікаючи від війни в Україні, опинилися у центрі цих трагічних подій.

Рятуючись від війни, одеситка Наталя виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення РФ, і після поневірянь рік тому опинилася в Ізраїлі. Їй вдалося орендувати квартиру в Хайфі та влаштуватися на роботу до місцевого магазину. Вона розповіла, що вранці 7 жовтня знала, що на півдні країни стався теракт, був ракетний обстріл, але всю жахливість цього усвідомила не одразу.

"Не усвідомлюючи того, що відбувається, вирушили на пляж. Приїхали до моря, а узбережжя порожнє – незвичне видовище для суботнього дня! У цей час зателефонував знайомий, який працює на заводі, за кілька кілометрів від міста. Він розповів, що мав виїхати на зміну, але автобус за ним не прийшов… Дізнавшись, що я на пляжі, наказав швидше повертатися додому. Також він сказав не наближатися до "арабських кварталів"", – розповіла УНІАН українка.

Дорогою до орендованої квартири вона помітила, що зазвичай жваві вулиці Хайфи незвично порожні. Того дня пані Наталя з дому не виходила, а у неділю пішла на роботу.

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"У магазині був повний аншлаг! Натовпи покупців! Люди запасалися продуктами – з прилавків згрібали абсолютно все. Як тільки ми розкладали новий товар, він зникав – вода, шоколад, попкорн. Загальна паніка передалася і мені…", – каже пані Наталя.

Жінка також переживає через обстріли, але розраховує на бомбосховище у будинку навпроти. Каже, що Ізраїль більш пристосований до повітряних атак, але люди шоковані, оскільки такого теракту тут не пригадають навіть літні ізраїльтяни.

За словами пані Наталії, на вулицях – багато військових, над головою – винищувачі, шум яких особливо чутно вночі. На сьогодні люди продовжують скуповувати харчі та товари першої необхідності. При цьому, як запевняє жінка, дефіциту продуктів на півночі країни наразі немає.

Ще одна наша землячка Інна проживає у Тель-Авіві. Вона з чоловіком переїхала до дітей в Ізраїль також через війну, яку РФ розв'язала проти України.

"Виїжджаючи сюди, навіть припустити не могла, що з-під одних ракетних атак потраплю під інші. Звичайно, ми злякалися... Благо, живемо у новому будинку і в нашій квартирі є "кімната-бомбосховище". У нас інша проблема – ми зараз із двома онуками. Раніше дочка з чоловіком на тиждень поїхали у відпустку, їхній зворотний рейс скасували, і вони поки що не можуть повернутися до Ізраїлю", - розповіла вона.

На вулицю літнє подружжя майже не виходить – лише ненадовго погуляти з онуками біля будинку.

"Зараз наш південь у вогні, Ашдод (місто-порт, – УНІАН) палає… Сьогодні ракета прилетіла навіть у міжнародний аеропорт у Тель-Авіві. Там хаос, про жертви, постраждалих поки не знаємо…", - каже пенсіонерка.

Киянка Олеся прилетіла до рідних, які отримали притулок в Ізраїлі, ховаючись від війни в Україні, напередодні масштабної атаки ХАМАС на південь країни. Розповідає, що хотіла геть не такої зустрічі з рідними, коли, замість прогулянок, потрібно ховатися в укриття.

"Але тут по-іншому працює протиповітряна тривога. Коли вона голосить, треба буквально за секунди зібратися і вибігти до під’їзду, якщо там розташоване сховище (в нашому будинку в Ізраїлі саме так). І у сховищі треба перебувати не до сигналу "відбій тривоги", як в Україні, а 10-15 хвилин. Так тут працює "Залізний купол": якщо сирена почалася, полетіли ракети, і десь стільки часу "куполу" треба дати на їх знешкодження", - зазначає вона.

Пані Олеся розповідає, що у передмісті Тель-Авіва, де зараз перебуває, більше лякають звуки сирен – дуже гучні – ніж обстріли. Попри те, що існує думка, мовляв, українці звикли до ракетних атак ще в Україні, те, що відбувається в Ізраїлі – дуже страшно. І особливо лякають панічні настрої.

"Тут теж розповсюджуються якісь чутки, нагнітання, мовляв, араби зараз вийдуть на вулиці міст та почнуть усіх різати. Адже тут дуже багато місцевих громадян арабського походження, є і компактні місця їх проживання, навіть цілі "арабські містечка"…", - розповідає пані Олеся.

За її словами, ті ізраїльтяни, з ким доводилося перетинатися, доволі спокійно сприймають ситуацію, хоча дуже шоковані, що в принципі відбувся такий прорив ХАМАС із Сектора Газа.

"У людей є питання до керівництва країни, які вони ще поставлять. Але всі вірять в армію. І українці тут теж вірять в ЦАХАЛ приблизно, як в ЗСУ", - констатує вона.

Це підтверджує ізраїльський лікар невідкладних станів Борис Бриль.

"Коли зараз говорять про евакуацію громадян інших країн, то, якщо говорити про українців, варто не панікувати, а дивитися правді в очі. Якщо відкинути емоції, то, попри складну ситуацію в Ізраїлі, тут, на загал, все-таки безпечніше, ніж в Україні. Головне – не панікувати. Знаю, що деякі українці піймали флешбеки (психологічне явище, у якому в людини виникають раптові, зазвичай сильні, повторні переживання минулого досвіду чи його елементів). Але це психологія. А реальність в тому, що ізраїльська армія дуже потужна. Протягом доби території, захоплені іранською організацією ХАМАС (так, це абсолютно іранська організація), були звільнені. І зараз йде її знищення", - розповів він УНІАН.

За його словами, попри велику кількість жертв, Ізраїль вміє справлятися з такими ситуаціями, тож дасть раду й зараз.

"Для медика це ситуація стандартна, можна навіть сказати – щоденна. Просто розмір роботи, яку маємо провести, значно більший. Особливо важко тим спеціалістам, які опинилися на півдні країни. Але інші приходять їм на допомогу", - розповів він УНІАН і додав, що й сам буквально завтра поїде працювати на південь Ізраїлю.

За даними МЗС України, на консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тисяч українців. Станом на 9 жовтня відомство відомство має понад сто звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю через скасування авіарейсів.

"Тому наше посольство зараз формує список громадян, які потребують допомоги", - розповів речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.

За його словами, штаб МЗС, посольство та представники інших відомств України працюють над пошуком інших шляхів виїзду з Ізраїлю. Ніколенко зазначив, що громадяни України, які вже є у списку, мають очікувати від українського посольства інструкцій щодо подальших дій, а тих, хто ще не повідомив посольству про себе, дипломати просять вийти на зв’язок.

Лариса Козова, Тетяна Стежар