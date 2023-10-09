За його словами, Ізраїль змінить Близький Схід внаслідок цієї операції.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що кампанія з розгрому ХАМАС "тільки почалася". Кількість убитих у Газі перевищила 500 осіб.

Як повідомляє Telegraph, виступаючи після наказу про блокаду Гази, Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС переживе "важкі та жахливі речі". Звертаючись до влади на півдні країни, прем'єр-міністр сказав: "Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі речі. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх мешканців. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою".

Також Нетаньяху закликав владу "стояти твердо, тому що ми збираємося змінити Близький Схід".

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"ХАМАС переживе важкі та жахливі речі. Кампанія проти угруповання тільки почалася", - сказав Нетаньяху.

Натомість ізраїльські ЗМІ пишуть, що кількість загиблих у Секторі Газа сягнула 560. Інтенсивність ударів зросла у відповідь на масштабний напад у суботу, під час якого в Ізраїлі загинуло щонайменше 700 осіб.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

8 жовтня Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. ЦАХАЛ оголосила сектор Гази закритою військовою зоною і завдала по ній численних ударів.

9 жовтня головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено поставки продуктів, води, електроенергії.

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